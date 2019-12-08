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"الصباغ": العلاوات الخمس حق أصيل لأصحاب المعاشات

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 07:44 م
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سعيد الصباغ
سعيد الصباغ
كساب أحمد
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قال سعيد الصباغ، عضو الهيئة القومية لتأمين الاجتماعي، إن هناك 1.3 ترليون جنيه ستضخ في صناديق المعاشات خلال السبع سنوات المقبلة، وهذا سيغير قيمة العلاوات السنوية التي تحدد لأصحاب المعاشات في شهر يوليو، لكن رفع قيمة المعاشات في حاجة لتعديل قانون التأمينات .

وتابع "الصباغ"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن هناك ضرورة لإعداد مشروع قانون لإنصاف أصحاب المعاشات ورفع الظلم عليهم، من عدم صرف العلاوات الخمس، مناشدًا رئيس الجمهورية بالتدخل لإنهاء هذه الأزمة.

ولفت إلى أن العلاوات الخمس هي حق أصيل لأصحاب المعاشات، متمنيًا أن تفصل المحكمة الدستورية في هذا الأمر خلال القريب العاجل.
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الكلمات المفتاحية

قانون التأمينات الاجتماعية العلاوات الخمسة التأمينات الاجتماعية اصحاب المعاشات

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