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"يلا شووت yallakora" ON SPORT مشاهدة مباراة بيراميدز واف سي نواذيبو بث مباشرKORA LIVE كورة لايف PLUS NQW رابط ماتش بيرا

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 07:40 م
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مشاهدة مباراة بيراميدز
مشاهدة مباراة بيراميدز
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مباراة بيراميدز وإف سي نواذيبو بث مباشر اليوم في الكونفدرالية
 
وفرض دودو الجباس، مهاجم فريق بيراميدز، نفسه على الاختيارات الفنية لديسابر بعد تألقه فى مواجهة النجوم بعدما أحرز دودو الجباس هدفين وصنع هدفين، فيما يواصل عبد الله السعيد صانع ألعاب الفريق غيابه عن تدعيم صفوف بيراميدز بسبب الاصابة التي كان قد تعرض لها بشرخ فى عظمة الفخذ اليمنى خلال تواجده فى معسكر الفريق الذى أقيم بمراكش قبل استئناف مسابقة الدورى.

من جانبه أكد ديسابر أن الفرصة متاحة أمام جميع اللاعبين للمشاركة، خاصة في ظل ضغط المباريات لمواجهة الإجهاد، مضيفاً أن الفريق يمتلك عددًا كافيا من اللاعبين، والجميع سيشارك، وعلى اللاعبين أن يتحلوا بعقلية محترفة، موضحاً أن بيراميدز لديه 25 لاعب جاهزين بالفعل للمشاركة أمام نواذيبو.


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