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ياسمين رئيس بأطلالة الشعر"البرتقالي"في فيلم لص بغداد

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 07:37 م
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ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
شيماء يونس
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نشرت الفنانة ياسمين رئيس، صورة لها علي صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات "أنستجرام"، بلوك جديد حيث الشعر البرتقالي القصير والذي أبرز جمالها، حيث كتبت تعليقا على الصورة، أسم الفيلم "لص بغداد" و يناير٢٠٢٠.


تدرو أحداث فيلم "لص بغداد" في أطار مغامرة كوميدية لكن مع الأكشن، ويعتبر العمل الأول من نوعه في أطار الأثارة والتشويق الذي تشارك فيه ياسمين حيث تظهر فيه بشخصية مختلفة عن المعتاد، قصته حول رجل يبحث عن كنز مفقود أثري في بغداد.

والجدير بالذكر أن يتم طرح فيلم "لص بغداد" في دور العرض في شهر يناير المقبل، وهو من بطولة ياسمين رئيس، محمد عادل إمام، فتحي عبدالوهاب، أمينة خليل، محمد عبدالرحمن، صلاح عبدالله، أحمد رزق، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سينرجي فيلمز.


ويذكر أن ياسمين تنضم لأسرة فيلم "الحارث"، وذلك طبقا لما صرح به محمد نصار المشرف العام على الإنتاج، إلى جانب الفنان أحمد الفيشاوي، و من المقرر أن يتم الاستعانة بخبرات من هوليود.
ياسمين رئيس بأطلالة الشعر"البرتقالي"في فيلم لص بغداد
ياسمين رئيس بأطلالة الشعر"البرتقالي"في فيلم لص بغداد
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الكلمات المفتاحية

ياسمين رئس رئيس

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