رئيس صندوق التأمين الاجتماعي يشرح تاريخ تشابك أموال المعاشات بين التضامن والمالية



وتابع رئيس صندوق التأمين الاجتماعي: "قمنا بدراستين لتحقيق ذلك تم عرضهم على اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء والقيادة السياسية"، منوها إلى أن الرئيس السيسي وجه بعرض الدراستين على الجهاز المركزي للمحاسبات.



قال محمد سعودي رئيس صندوق التأمين الاجتماعي، إن تشابك أموال المعاشات بين وزارتي التضامن والمالية؛ هو أمر مؤرق لنظام التأمين الاجتماعي منذ فترة، موضحًا أن المشكلة بدأت منذ ثمانينات القرن الماضي عند إيداع الأموال في بنك الاستثمار القومي بجانب أن الخزانة العامة كانت تقر زيادات للمعاشات، وفي بعض الأحيان تعجز عن سدادها لذلك تضطر الهيئة القومية للتأمين تسدد مكانها، ومن هنا نتج تشابك.وأضاف "سعودي"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد أن القوانين الخاصة بهذا الأمر مر عليها أكثر من 45 عاما، ولذلك تكون غير مواكبة للتطورات التي تحدث في البلد، والمتغيرات الاقتصادية التي طرأت على المجتمع المصري.وأشار إلى أن الدولة كانت بحاجة إلى قانون تأمينات جديد يتواكب مع الدولة وتم إصداره في أغسطس الماضي، متابعًا: "كان لدينا مشكلة أين الأموال التي ستحسب عليها الاشتراكات؟".ونوه إلى أن القيادة السياسية مهتمة بهذا الملف، وتتابعه باهتمام شديد، لأنه يمس الفئات الضعيفة، ولذلك الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بفك التشابكات.