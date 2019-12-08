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جامعة الملك خالد 1441 السعودية تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين (رجال ونساء) | رابط التقديم أونلاين والشروط والأوراق المطلوبة
الأحد 08/ديسمبر/2019 - 07:35 م
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جامعة الملك خالد 1441 السعودية تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين رجال ونساء
أعلنت جامعة الملك خالد 1441 بالمملكة العربية السعودية، بشكل رسمي، عن عدة وظائف شاغرة للجنسين (رجال/نساء) وفتح رابط التسجيل الإلكتروني الخاص بها لتلقي طلبات التقديم، وذلك ابتداءًا من اليوم الأحد موافق 8 ديسمبر 2019 حتى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 10 ديسمبر 2019.
ويتم التسجيل في وظائف جامعة الملك خالد أونلاين عبر الإنترنت، وذلك مع ضرورة إرفاق المستندات والأوراق المطلوبة مع رابط التقديم ورفعها في ملف (PDF) ودمجها بملف واحد لا يتجاوز (10 ميجا) وإرفاقها، وسيتم حذف أي طلب لم يرفع المستندات بالشكل المطلوب.
موعد استقبال طلبات التوظيف في جامعة الملك خالد السعودية
قالت جامعة الملك خالد إنه سيتم بدء تقديم الوظائف صباح اليوم الأحد وسوف يستمر باب التقديم مفتوح حتى يوم الثلاثاء المقبل، وعلى جميع الراغبين في التقديم على وظائف جامعة الملك خالد استيفاء الشروط أولاً ثم التقديم من خلال رابط موقع جامعة الملك خالد (اضغط هنا).
الشروط المطلوبة لوظائف جامعة الملك خالد
ونشرت جامعة الملك خالد الشروط الواجب توافرها من أجل التقديم في وظائفها الجديدة للجنسين (رجال/نساء)، كما ننشر التخصصات المطلوبة لها:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- ألا يكون مرتبطاً بأي عقد مع جهة أخرى أو ألا يكون المتقدم يتقاضى راتبًا تقاعديًا.
- حصول المتقدم على المؤهلات العلمية والخبرات المطلوبة.
- ضرورة اجتياز الاختبارات العملية والمقابلات الشخصية.
- يجب أن يكون لائق طبيًا.
- أن يكون حسن السير والسلوك.
- ألا يكون قد سجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تم فصله تأديبيًا.
رابط التسجيل في وظائف جامعة الملك خالد
ويمكنكم الآن التسجيل في وظائف جامعة الملك خالد من خلال الدخول على الرابط التالي (اضغط هنا)، وتسجيل كافة البيانات ورفعها مع الأوراق المطلوبة.
الأوراق المطلوبة في وظائف جامعة الملك خالد
- صورة من بطاقة الهوية الوطنية.
- صورة المؤهل العلمي.
- صور البرامج التدريبية والخبرات.
- صور من شهادات الخبرة في القطاع الحكومي إن وجدت، مع إرفاق صورة من قرار إنهاء الخدمة الموضح به أسباب طي القيد.
- شهادة التسجيل في التأمينات الاجتماعية.
ملحوظات هامة:
- الوظائف للسعوديين فقط (رجال/نساء) حسب المحدد في الإعلان.
- إذا واجهتك مشاكل تقنية خلال التقديم في وظائف جامعة الملك خالد، يُرجى التواصل معنا على البريد الإلكتروني [email protected]
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