جامعة الملك خالد 1441 السعودية تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين (رجال ونساء) | رابط التقديم أونلاين والشروط والأوراق المطلوبة

جامعة الملك خالد 1441 السعودية تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين رجال ونساء

أعلنت جامعة الملك خالد 1441 بالمملكة العربية السعودية، بشكل رسمي، عن عدة وظائف شاغرة للجنسين (رجال/نساء) وفتح رابط التسجيل الإلكتروني الخاص بها لتلقي طلبات التقديم، وذلك ابتداءًا من اليوم الأحد موافق 8 ديسمبر 2019 حتى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 10 ديسمبر 2019.



