الروبوت صوفيا تتحدث عن منتدى شباب العالم 2019 (فيديو)





عرض برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، مقطع فيديو، لـ الروبوت "صوفيا"، حيث تدعو من خلاله المتابعين لمقابلتها في منتدى شباب العالم.وقالت الروبوت صوفيا: "أهلًا بالجميع، أنا صوفيا، انتظروا مشاركتي في منتدى شباب العالم 2019، في شرم الشيخ بسيناء الجميلة والمشمسة، إنني متحمسة للغاية لمقابلتكم جميعًا".وتم دعوة الروبوت "صوفيا"، لتكون واحدة من المتحدثين، خلال منتدى شباب العالم، حيث يعد الذكاء الاصطناعي من أهم الموضوعات المطروحة على طاولة منتدى شباب العالم.