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مجلس الأعمال المصري السعودي يزور اتحاد الصناعات المصرية

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 07:34 م
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مجلس الأعمال السعودي
مجلس الأعمال السعودي
الفجر الاقتصادي
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زار وفد من  قيادات الاتحاد والغرف الصناعية الجانب السعودي في مجلس الأعمال المصري السعودي برئاسة بندر بن محمد العامري، اتحاد الصناعات المصرية وكان فى استقبالهم رئيس الاتحاد محمد زكي السويدي .

تأتي زيارة الجانب السعودي، لاتحاد الصناعات المصرية، استكمالاً لما تم الاتفاق عليه خلال زيارة وفد الاتحاد لمجلس الغرف السعودية في شهر سبتمبر الماضي، حيث تم الاتفاق على التشاور الدائم فيما بين مجتمع الأعمال السعودي واتحاد الصناعات المصرية لبحث سبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين سواء بجذب الاستثمارات من الجانبين للاستثمار في الدولتين أو لزيادة حجم التبادل التجاري، وتذليل كافة العقبات التي تحول دون تحقيق ذلك.

وأشاد  رئيس اتحاد الصناعات المصرية، بالخطوات الكبيرة التي اتخذتها السعودية لتحقيق الانفتاح الاجتماعي والاقتصادي وما تقدمه المملكة للمستثمرين غير السعوديين سواء على مستوى الأراضي أو المصانع الجاهزة أو الائتمان، وغيرها من التسهيلات.

كما أكد استعداد الاتحاد للتشاور مع المستثمرين السعوديين فيما يتعلق بأي عقبات قد يواجهها المستثمرون السعوديون الذين لهم استثمارات في مصر.

وأكد السويدي، أن ذلك لن يتأتى إلا من خلال استمرار تلك الزيارات واللقاءات التشاورية والسعي لدى متخذي القرار في البلدين لتنفيذ المقترحات التي يمكنها تذليل العقبات وزيادة فرص ومجالات التعاون.
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الكلمات المفتاحية

مجلس الأعمال السعودي العلاقات المصرية السعودية اتحاد الصناعات المصرية

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