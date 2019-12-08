برلماني: إزالة حدائق مصر الجديدة ضرورة ملحة

قال الدكتور مدحت الشريف، عضو مجلس النواب، إن مصر الجديدة تعتبر مدخل العاصمة الإدارية الجديدة، ولهذا يحدث فيها تطوير خلال الفترة الأخيرة، لافتًا إلى أنه حزين على الأشجار والحدائق التي تم إزالتها لإعداد الكباري، لكن هذا الأمر ضرورة ملحة الآن.



ولفت "الشريف"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقد الإنشاءات الجديدة التي تحدث في الإدارية الجديدة خلال الفترة الأخيرة، موضحا أن الهيئة الهندسية هي التي تنفذ هذه الإنشاءات.



وشدد على ضرورة الإعلان عن مخطط تطوير مصر الجديدة، لافتَا إلى أن الهيئة الهندسية ستقوم بإنهاء كافة التعديلات الجوهرية للمرور في مصر الجديد نهاية الشهر الجديدة، التي ترتبط بالعاصمة الإدارية الجديدة.

