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أحمد فلوكس يغازل جمهوره علي "إنستجرام"

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 07:27 م
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أحمد فلوكس
أحمد فلوكس
حسام يونس
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نشر الفنان أحمد فلوكس، صورة جديدة على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي" إنستجرام".

وظهر" فلوكس" في الصورة التي قام بنشرها، يرتدي قميص يجمع بين اللون الأزرق و الأبيض، و"جاكت" باللون الاسود.


ونالت الصورة إعجاب الكثيرين، حيث علق أحد المتابعين علي الصور قائلاً: " ابو ضحكة جنان وربنا"، وعلق آخر قائلاً: " ضحكتك دي ولا ضحكه القمر"، " اكيد حاجة جامدة اللي خليتك تضحك"، وعلق آخر " حبیبی ابابا طیب وربنا سكر"، وعلق آخر " Your smile".


جدير بالذكر أن "فلوكس"، شارك مؤخرا في مسلسل "بدل الحدوتة تلاتة"، من بطولة دنيا سمير غانم، وسمير غانم، شيماء سيف ، ومحمد أوتاكا، وعمرو وهبة، ومحمد سلام، ودلال عبد العزيز، ورامز جلال، وإسماعيل فرغلي، وإخراج خالد الحلفاوي، تأليف أيمن وتار، وشريف نجيب، وإنتاج سينرجي للإنتاج الفني.


كما شارك أيضا في فيلم "الممر"، بشخصية الضابط محمود ، من بطولة مجموعة من النجوم منهم، أحمد عز، وهند صبري، وأحمد رزق، وشريف منير، وإياد نصار، وأسماء أبو اليزيد، وأحمد فلوكس ومحمد فراج، الفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، سيناريو وحوار الشاعر أمير طعيمه.


وشارك "أحمد"، في العديد من الأعمال الفنية منها، "نصيبي وقسمتك2"، :"الدخول في الممنوع"، "الأب الروحي1"، "الإخوة"، "إمبراطورية مين"، "العراف"، "الوالدة باشا"، "باب الخلق"، "احنا الطلبة"، "اللي اختشوا ماتو"، "أولاد الشوارع"، "يا ورد مين يشتريك"، "أحلام البنان"، "مصر الجديدة"، "53 دقيقة"، "ساعة ونص"، "العين بالعين"، "المسافر".

ويذكر أن الفنان أحمد فلوكس قد تزوج من الفنانة هنا شيحة، في اكتوبر لعام 2018، وانفصلا في يوليو 2019.

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الكلمات المفتاحية

أحمد فلوكس

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