تفاصيل اجتماع المجلس التنفيذي الشهري لمحافظة البحيرة (صور)

انتهي قبل قليل، اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة البحيرة، برئاسة اللواء هشام أمنه المحافظ، وبحضور المهندس حازم الأشموني السكرتير العام، واللواء محمد شوقي السكرتير العام المساعد، واللواء أشرف عبد السلام مساعد مدير الأمن، واللواء عادل كمال مدير إدارة المرور، والعقيد محمد شرف المستشار العسكري للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية ومسؤولي شركات المرافق العامة والمرور والحماية المدنية.



وأكد محافظ البحيرة، خلال كلمته أن المحافظة نجحت في إنهاء العديد من المشروعات التي كانت متوقفة منذ سنوات وحل جميع العقبات التي كانت سبب في تعثرها ودفع العمل بها في مختلف القطاعات لخدمة المواطنين وتنفيذ خطط وبرامج الدولة في دفع العمل بكافة المشروعات مع السير قدما في أعمال البناء والتنمية التي تشهدها البلاد في مختلف القطاعات ومكافحة الفساد بكافة أنواعه والقضاء عليه.



كما أكد محافظ البحيرة، خلال الاجتماع على أهمية وضرورة الالتزام بتعاون كافة الأجهزة والاستعداد لاستقبال أعياد الميلاد المجيد ككيان ونسيج واحد لا يتجزأ، مشددا علي أهمية التواصل مع المواطنين والاستماع إلي شكواهم والعمل علي تلبية احتياجاتهم والعمل على ميكنة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين وكذا متابعة الشكاوي الواردة علي بوابة الشكاوي الحكومية وسرعة الرد عليها مع الالتزام بعقد اجتماع دوري وأسبوعي لخدمة المواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم.



بالإضافة إلى حصر موارد الدولة والعمل على زيادتها وتعظيم الاستفادة منها والعمل علي حسن إدارة أصول الدولة الغير مستغلة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين والمرور الدوري علي مشروعات المحافظة ومتابعتها، وتقنين أوضاع أراضي الدولة من خلال اللجان المشكلة والالتزام بالقانون وسحب الأراضي من غير الملتزمين، وتكثيف حملات إزالة التعديات في مهدها وخاصة على الأراضي الزراعية للحفاظ على الرقعة الزراعية وردع المخالفين.



كما تم التأكيد علي تكثيف أعمال النظافة والعمل على نجاح منظومة النظافة ورفع المخلفات الصلبة خاصة مع الجهود الكبيرة التي تقدمها المحافظة في دعم المنظومة وتقديم وتوفير احدث المعدات والآلات، وعمل وإنشاء وحدة التدخل السريع لحل مشاكل النظافة وجميع مشاكل المواطنين في أسرع وقت، وكذا الاهتمام بالمراكز التكنولوجية وتفعيل دورها بالفصل بين مقدم ومتلقي الخدمة والتوجه نحو التحول الرقمي واختيار أفضل مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين والعمل على سرعة الانتهاء من إنشاء وتطوير المراكز التكنولوجية.



وتم التشديد علي التعامل بحسم مع البناء العشوائي والمخالفات ويتم إزالتها في المهد ومحاسبة رؤساء المدن والقرى في حالة عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحالات البناء العشوائي، والاهتمام بمبادرة حياه كريمة والعمل على إنجاح تلك المبادرة من خلال الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة والتأكيد على أهمية دور الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في المبادرة وكذا الاهتمام بمبادرات الصحة والتضامن الاجتماعي ودعمهم.



كما تم التأكيد علي الانضباط بالشوارع وعمل مسارات محددة للتوكتوك وعدم تواجده بالمدن وتحدد مساراته بكل حزم وكذا منح مهلة 6 شهور لترخيص التوك توك وسيارات السيرفيس المخالفة، والالتزام الدوري بمتابعة عمل خطة الأزمات "سيول، أمطار، مواقف طارئة" والتأكد من سلامة الشبكات ومحطات وصيانة الشبكات وفتح غرف أزمات والاستعداد لمواجهة لأي أزمات، واستكمال أعمال الرصف بمنطقتي أبو الريش والموقف الجديد بدمنهور، وإدراج طريق فرهاش - المسين بالدلنجات ضمن خط رصف العام الحالي.



كما تم الموافقة خلال الاجتماع على مذكرة مديرية الصحة بشأن تعديل أسعار خدمات طب الأسنان بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية ومركز تدريب الأسنان والوحدات الصحية التابعة للمديرية لضمان تقديم خدمة مميزة للمرضى المترددين، والموافقة على الطلب المقدم من شقيقة الشهيد محمد السعيد الحوشى بشأن إطلاق اسمه على مدرسة ملحقة المعلمات بإدارة بندر دمنهور التعليمية تخليدا وتكريما لروح الشهيد.



بالإضافة إلى الموافقة علي الطلب المقدم من والد الشهيد محمود أبو الفتوح محمود ندا بشأن إطلاق اسمه على مدرسة الرحمانية الثانوية المشتركة تكريما له، والطلب المقدم من شقيق الشهيد مقدم أحمد فوزي زيد بشأن إطلاق اسمه على مدرسة أبو حمص الثانوية بنات تكريما لروحه الطاهرة، وكما تم الموافقة على تخصيص قطعة أرض بمدينة ادكو لإنشاء إدارة ادكو التعليمية عليها.