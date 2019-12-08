عاجل.. مصر ترسل مساعدات عاجلة لجيبوتي لمواجهة آثار السيول (فيديو) ‎





نشرت هيئة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، تقريرًا حول إرسال مساعدات إنسانية عاجلة لدولة جيبوتي، لمواجهة آثار السيول والفيضانات.حيث أصدر الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي أوامره بإقلاع طائرة نقل عسكرية لدولة جيبوتي، وعلى متنها مساعدات إنسانية عاجلة للأشقاء في دولة جيبوتي، تضمنت كميات من الخيام والبطاطين والمواد الغذائية، لمواجهة السيل والفيضانات التي اجتاحت البلاد مؤخرًا.وقدم أحد القيادات العسكرية في دولة جيبوتي، الشكر لمصر على المساعدات المقدمة لدولة جيبوتي، لافتَا إلى أن هذا الأمر غير جديد على مصر، معقبًا: "أفتخر برؤية طائرة عسكرية مصرية ضخمة تحمل المساعدات لدولة جيبوتي".