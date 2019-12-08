داعية إسلامي يوضح حكم التصدق على الزوج من مال الزكاة





قال الشيخ يسري عزام، الداعية الإسلامي، إن العبرة في الزكاة أن لا تعطى للأصول والفروع مثل الأب والأم والإبن والإبنة، لكن إذا كان الإبن يعيش في حالة منعزلة عن ولدته أو والده، فيجوز إعطائه جزء من الزكاة.وتابع الداعية الإسلامي، خلال تقديمه برنامج "المسلون يتساءلون"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الأحد، أن الأفضل التصدق على الإبن بدلًا من الزكاة، إذا كانت يعيش في حالة ضيق، وإن أعطته من الزكاة، فلا مانع وتحسب صدقة وصلة رحم.ولفت إلى الإبن ملزم بالإنفاق على والدته وليس العكس، وكذلك الأمر ينطبق على الزوجة والزوج، فالزوجة يجوز أن تتزكى على زوجها، ولا يجوز العكس، لأن الزوج مُلزم بالانفاق على الزوجة وليس العكس.