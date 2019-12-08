Advertisements
Advertisements
Advertisements

داعية إسلامي يوضح حكم التصدق على الزوج من مال الزكاة

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 06:45 م
Advertisements
الشيخ يسري عزام
الشيخ يسري عزام
كساب أحمد
Advertisements
قال الشيخ يسري عزام، الداعية الإسلامي، إن العبرة في الزكاة أن لا تعطى للأصول والفروع مثل الأب والأم والإبن والإبنة، لكن إذا كان الإبن يعيش في حالة منعزلة عن ولدته أو والده، فيجوز إعطائه جزء من الزكاة.

وتابع الداعية الإسلامي، خلال تقديمه برنامج "المسلون يتساءلون"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الأحد، أن الأفضل التصدق على الإبن بدلًا من الزكاة، إذا كانت يعيش في حالة ضيق، وإن أعطته من الزكاة، فلا مانع وتحسب صدقة وصلة رحم.

ولفت إلى الإبن ملزم بالإنفاق على والدته وليس العكس، وكذلك الأمر ينطبق على الزوجة والزوج، فالزوجة يجوز أن تتزكى على زوجها، ولا يجوز العكس، لأن الزوج مُلزم بالانفاق على الزوجة وليس العكس.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

المسلون يتساءلون الزوجة الزوج الزكاة الانفاق

أخبار تهمك

خاص.. مهاجم لاتيني في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تطور جديد بشأن ملف سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 9 ساعات

يلا شوت MATCH saudi مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش السعودية FINAL

منذ ساعة

مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر مجانًا اليوم Saudi vs Bahrain Final Match

منذ أقل من ساعة

LIVE| «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعودية KSA

منذ 37 دقيقة

مفاجأة.. محمد صلاح يختار فريقه القادم بين برشلونة والريال

منذ حوالي 3 ساعات

«يلا شوت MATCHDAY» مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط beIN سبورت

منذ حوالي 22 ساعة

رينيه فايلر ينقلب على "موظف" الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شوت live| مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر livehd7 كورة جول رابط ماتش السعودية بدون تقطيع جودة متعددة hd

منذ ساعة

فرمان ناري.. فايلر يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

"كورة لايف" TODAY BARCA مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر FILGOAL رابط ماتش البرسا PLUS NOW بدون تقطيع شووت

منذ حوالي 21 ساعة

الزمالك يفاجئ جماهير بعودة نجمه السابق

منذ ساعة

مشاهدة مباراة السعودية اليوم| بث مباشر السعودية ضد البحرين في نهائي كأس الخليج 24| يلا شوت مشاهدة مباراة السعودية Alkass

منذ 43 دقيقة

رابط بين سبورت YOUTUBE مشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY رابط ماتش الزمالك timesport

منذ حوالي 22 ساعة

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي بث مباشر manchester united vs manchester city live match watch online

منذ يوم

موضوعات متعلقة

داعية إسلامي: المرأة غير مُطالبة بخدمة أم زوجها (فيديو)

متصل: "حلفت على مراتي بالطلاق بعدم الذهاب لوالدتها وذهبت".. وداعية يرد (فيديو)

مظهر شاهين: مال الزكاة مثل "الدواء" لا بد وأن يذهب للمريض

الإفتاء: لا مانع من إعطاء الزكاة لزوج الابنة المحتاج

عالم أزهري: معاشرة الرجل لزوجته صدقة

داعية إسلامي: من ظلم أخوانه وأكل ميراثهم لن يقبل منه الحج

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:24 م

مشاهدة مباراة السعودية اليوم| بث مباشر السعودية ضد البحرين في نهائي كأس الخليج 24| يلا شوت مشاهدة مباراة السعودية Alkass

LIVE| «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعودية KSA

06:30 م

يلا شوت live| مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر livehd7 كورة جول رابط ماتش السعودية بدون تقطيع جودة متعددة hd

06:08 م

فرمان ناري.. فايلر يطرد نجم الأهلي

03:46 م

مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر مجانًا اليوم Saudi vs Bahrain Final Match

06:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status