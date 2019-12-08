محافظ دمياط تتفقد المستشفى العسكري (صور)

قامت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ظهر اليوم الأحد، بزيارة المستشفى العسكري بمدينة دمياط الجديدة، حيث كان فى استقبالها عميد دكتور طارق طه مدير المستشفى والعميد سعيد عبد الخالق المستشار العسكرى للمحافظة.



واستمعت المحافظ إلى عرض مفصل عن المستشفى والخدمات التى تقدمها للمدنيين والعسكريين، إذ تقام على مساحة٥٠ ألف م٢ بقوة ٢٠٠ سرير، حيث تضم ٢٦ سرير عناية مركزة و٢٠ وحدة للغسيل الكلوى و٨ حضانات للأطفال و٥ غرف للعمليات فضلا عن ٢٠ عيادة تخصصية، هذا بالإضافة إلى تعاقد المستشفى مع هيئه التأمين الصحي والإجراءات الجارية لتنفيذ منظومة العلاج على نفقة الدولة ومشاركة المستشفى بمبادرة نور حياة التى يتم تنظيمها يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع بإستاد دمياط الرياضى وإجراء العمليات اللازمة لحالات للمياه البيضاء وعلاج مضاعفات السكر وكذلك تبنى مبادرة للكشف عن أورام السيدات، واستضافة المستشفى لخبراء أجانب فى عدد من التخصصات، كما تحدث الدكتور طارق طه عن رؤية المستشفى المستقبلية لإدخال محافظة دمياط بمنظومة السياحة الطبية العلاجية.



وخلال الزيارة، قامت الدكتورة منال عوض بتفقد غرف العمليات المزودة بأحدث الأجهزة التى قدمها صندوق تحيا مصر لصالح حالات مبادرة نور حياة، كما تفقدت أيضًا أقسام العناية المركزة والحضانات والعلاج الطبيعي والأشعة والمعمل والطوارئ، إذ أشادت المحافظ بهذا الصرح الطبى الذى يعمل على تطبيق أحدث النظم فى مجال الخدمات الطبية كما قامت بكتابة إهداء ذكرت فيه "شاهدت اليوم خلال زيارتى للمستشفى العسكرى بمدينة دمياط الجديدة كيان طبى متكامل وعظيم، أشكر جميع القائمين على هذا الكيان وأتمنى مزيد من التقدم والنجاح في ظل قيادة سياسية واعية".