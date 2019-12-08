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الزمالك يفاجئ جماهير بعودة نجمه السابق

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 06:03 م
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بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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ذكرت تقارير صحفية مقربة من نادي الزمالك، برغبة الفريق في التعاقد مع نجم الفريق السابق ولاعب نادي بيراميدز الحالي عمر جابر في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.


وأشارت التقارير أن إدارة نادي الزمالك، متمثلة في أمير مرتضى منصور مدير فريق الكرة، يواصل ضغطه على اللاعب من أجل العودة للفريق مرة خرى في يناير القادم.


وسيقوم جابر بالتقدم بطلب لإدارة نادي بيراميدز من أجل السماح له بترك الفريق والعودة للبيت الأبيض من جديد في الفترة القادمة.


ويستطيع عمر جابر اللعب في أكثر من مكان في الملعب، مثل الظهير الأيمن والظهير الأيسر ولاعب خط الوسط المدافع والجناح، وهي مراكز تحتاج للتدعيم في الزمالك، لا سيما مركز الظهير الأيمن الذي يعاني أزمة مستحقات اللاعب التونسي حمدي النقاز.


وكان نادي الزمالك على وشك التعاقد مع عمر جابر في فترة الإنتقالات الصيفية الماضية، لكن تمسك إدارة نادي بيراميدز به، حال دون إتمام الصفقة.


وكان عمر جابر قد غادر نادي الزمالك منذ سنوان نحو بازل السويسري في تجربة غير ناجحة، تلاها تجربه قصيرة في الدوري الأمريكي، سرعان ما عاد بعدها للدوري المصري ولكن من بوابة نادي بيراميدز.

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