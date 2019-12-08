أسوان تنفذ حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بالسوق السياحي

استكملت الوحدة المحلية بمركز ومدينة أسوان تنظيم حملاتها المكبرة لإعادة الإنضباط بالأسواق ومتابعة حركة البيع والشراء لضبط الأسعار وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لتحقيق السيطرة الكاملة ورفع أى إشغالات أولًا بأول وهو الذى يساهم بشكل مباشر في الحفاظ على الشكل الجمالى والحضارى بهذه الأسواق لتسهيل حركة مرور المترددين عليها فى ظل توافد العديد من المواطنين والسائحين بها.





ومن جانبه أوضح العميد أيمن رضا رئيس مركز ومدينة أسوان بأنه يتم مواصلة تنظيم الحملات داخل مختلف الأحياء جنوب وغرب وشرق وسط مشاركة واسعة للأجهزة الأمنية، بجانب مسئولى المرافق برئاسة الرائد أحمد شتله، بالإضافة إلى رؤساء الأحياء والعاملين بالوحدة المحلية.





ولفت إلى أنه تم اليوم تنفيذ حملة بنطاق السوق السياحى والتى أسفرت عن تحرير 15 محضر إشغال طريق و170 رفع إشغالات بدون محضر، بجانب 48 مضبوطات حيث يتم تنفيذ هذه الحملات بشكل مكثف للوصول إلى المشهد الجمالى المطلوب.