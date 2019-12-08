هاري كين يزاحم ماني في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي بعد تألقه أمام بيرنلي (فيديو)

تألق هاري كين في مباراة الأمس التي جمعت توتنهام ضد بيرنلي في الجولة الـ 16 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، حيث سجل

هاري كين هدفين في المباراة التي انتهت 5 - 0 لصالح توتنهام، وبذلك يزاحم كين ماني و

أجويرو في قائمي هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز.