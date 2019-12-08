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هاري كين يزاحم ماني في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي بعد تألقه أمام بيرنلي (فيديو)
الأحد 08/ديسمبر/2019 - 05:21 م
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تألق هاري كين في مباراة الأمس التي جمعت توتنهام ضد بيرنلي في الجولة الـ 16 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، حيث سجل هاري كين هدفين في المباراة التي انتهت 5 - 0 لصالح توتنهام، وبذلك يزاحم كين ماني وأجويرو في قائمي هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز.
أهداف هاري كين في مباراة توتنهام ضد بيرنلي
استطاع هاري كين من إحراز هدفه الأول في مباراة الأمس في الدقيقة 4، ثم يأتي بالهدف الثاني في الدقيقة 54 من عمر المباراة، ليحصل هاري كين إلى الهدف التاسع له في الدوري لينافس ساديو مناي نجم ليفربول وأجويرو نجم المان سيتي.
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"
1- جيمي فاردي سجل 14 هدفًا.
2- تامي أبراهام سجل 11 هدفًا.
3- أوباميانج سجل 10 أهداف.
3- ماركوس راشفورد سجل 10 أهداف.
4- أجويرو سجل 9 أهداف.
4- ساديو ماني سجل 9 أهداف.
4- هاري كين سجل 9 أهداف.
فيديو أهداف هاري كين مع توتنهام ضد بيرنلي
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