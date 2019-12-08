غداً.. انطلاق فعاليات معرضى "فوود افريكا" و"باك بروسيس"

تنطلق غداً – الاثنين - بمركز مصر للمعارض الدولية فعاليات المعرض الدولى " باك بروسيس" للتعبئة والتغليف والتصنيع الغذائى والذى تستضيفه مصر ولأول مرة بمنطقة الشرق الأوسط وافريقيا خلال الفترة من 9 الى 11 ديسمبر الجارى تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتنظمه هيئة معارض دوسلدورف بالتعاون مع كل من شركتي كونسبت وأي إف بي والغرفة الالمانية العربية للصناعة والتجارة وذلك بالتزامن مع المعرض التجارى الدولى للأغذية والمشروبات " فوود افريكا " فى دورته الخامسة ، ومن المقرر ان يفتتح فعاليات المعرض الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء يرافقه كل من المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة و الدكتور على المصيلحى وزير التموين و التجارة الداخلية .





يشارك فى فعاليات المعرضين 410 شركة عارضة محلية وعالمية تمثل 25 دولة ، الى جانب اكثر من 500 مشترى دولى يمثلون 60 دولة من أوروبا وافريقيا وامريكا و الشرق الأقصى والدول العربية ، فضلا عن مشاركة 11 دولة بأجنحة رسمية وهى الامارات وفرنسا وبنجلاديش والسعودية وبيلاروسيا وألمانيا والهند واسبانيا والبرازيل واندونيسيا والصين.





وفى هذا الاطار اكد الدكتور عمرو طه، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة أن استضافة مصر لمعرض "باك بروسيس" لمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا يمثل نقطة انطلاق حقيقية للمنتجات المصرية لأسواق دول منطقة الشرق الأوسط وقارة افريقيا حيث يسهم في توسيع نطاق وزيادة حركة التجارة البينية بين أسواق كافة الدول المشاركة بالمعرض، لافتاً إلى أن الفترة الماضية شهدت تنسيق تام بين الجانبين المصرى والالمانى لمتابعة الترتيبات الخاصة باستضافة مصر لهذا الحدث الدولى الهام ومنها لقاء المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة برئيس هيئة معارض دوسلدورف خلال شهر فبراير الماضى فضلا عن التواصل الدائم بين المركز والشركة المنظمة للمعرض والغرفة الالمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة.





وأشار المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة إلى أنه سيشارك بالمعرض الطلبة الفائزين بمسابقة "باك ديزاينر 2019" والتى نظمها المركز بالتعاون مع غرفة صناعة الطباعة والتغليف ومنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية " اليونيدو " ومؤسسة التغليف اللبنانية وحاضنة اعمال رواد النيل ، لافتاً الى ان المسابقة استهدفت تحفيز شباب المصممين المصريين من طلبة الكليات الفنية لعرض وتنفيذ ابدعاتهم امام المجتمع الصناعى المصرى .









ولفت طه إلى أنه قد تقدم لهذه المسابقة والتى تم اطلاقها خلال شهر ابريل الماضى 165 طالب وطالبة من اكثر من 10 كليات فنية مصرية قدموا 195 تصميماً ، حيث تم تصفية الاعمال المتقدمة من قبل خبراء فى مجال التصميم وريادة الأعمال ، ليحصل 29 طالب وطالبة على منحة حاضنة اعمال رواد النيل والتى تؤهلهم الى انشاء شركات تصميم متخصصة ، مشيراً فى هذا الاطار الى قيام المركز ايضاً بالتشبيك بين اكثر من 15 طالب وعدد من الشركات فى قطاعات الصناعات الغذائية والدوائية ومستحضرات التجميل لتنفيذ أعمالهم .





ومن جانبه أعلن يان نوتر المدير التنفيذي للغرفة الالمانية العربية للصناعة والتجارة ان جمهورية المانيا الأتحادية ستشارك بجناح يضم أكثر من 15 شركة من كبريات الشركات الالمانية العاملة في مجال التصنيع ومعدات التعبئة والتغليف و ذلك بدعم من الحكومة الألمانية في معرض "باك بروسيس " ، مشيراً الى ان هيئة معارض دوسلدورف تعتبر أول هيئة معارض ألمانية تنظم معرض فى مصر والتى وقع الأختيار عليها لتكون البوابة الأساسية لقارة أفريقيا.





واشار إلي أن السوق المصري يمثل أحد اهم الاسواق التي تلقي اهتمام الشركات الالمانية باعتباره البوابة الرئيسية لنفاذ المنتجات الالمانية إلي السوق الافريقية ، لافتاً الى أن المعرض سيشهد مشاركة فعالة من كبار المسئولين بهيئة معارض دوسلدورف و الأتحاد الألمانى للماكينات و المعدات وكذا السفير الالماني بالقاهرة، الي جانب العديد من السفراء العرب والافارقة.





جدير بالذكر أنه من المقرر أن يعقد على هامش فعاليات المعرضين العديد من الفعاليات حيث سيتم عقد جلسات نقاشية بمشاركة عدد كبير من الوزراء ورجال الاعمال والخبراء المحليين والدوليين المتخصصين في مجالات الغذاء والتعبئة والتغليف والصناعات الهندسية والكيماوية للتحاور حول مستقبل التصنيع الغذائي وتطورات صناعة التعبئة والتغليف ، فضلاً عن جلسات خاصة حول صناعة التمور في افريقيا ومستقبل صناعة الاسماك في مصر ودور الجهات المانحة والمساعدات التقنية في تطوير قطاع التصنيع الغذائي، ومن المقرر ان يشارك عدد من رؤساء الهيئات والجهات التابعة لوزارة التجارة والصناعة كمتحدثين فى الجلسات النقاشية .