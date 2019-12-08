متى مباراة السعوديه والبحرين في نهائي كأس خليجي 24 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع





متى مباراة السعوديه والبحرين في نهائي كأس خليجي 24





متى مباراة السعوديه والبحرين، يواجه منتخب السعودية نظيره منتخب البحرين، في مباراة هامة للغاية للجمهور العربي والخليجي، اليوم الأحد، على ستاد " عبد الله بن خليفة " الدولي ، في إطار منافسات نهائي كأس الخليج العربي " خليجي 24".





متى مباراة السعوديه والبحرين في نهائي كأس خليجي 24

ستُقام مباراة السعوديه والبحرين في نهائي كأس خليجي 24 اليوم الأحد في تمام الساعة 6 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 7 بتوقيت الإمارات.





القنوات الناقلة لمباراة السعوديه والبحرين في نهائي كأس خليجي 24