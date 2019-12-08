Advertisements
متى مباراة السعوديه والبحرين في نهائي كأس خليجي 24 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع
الأحد 08/ديسمبر/2019 - 05:04 م
Advertisements
Advertisements
متى مباراة السعوديه والبحرين في نهائي كأس خليجي 24
متى مباراة السعوديه والبحرين، يواجه منتخب السعودية نظيره منتخب البحرين، في مباراة هامة للغاية للجمهور العربي والخليجي، اليوم الأحد، على ستاد "عبد الله بن خليفة" الدولي، في إطار منافسات نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 24".
متى مباراة السعوديه والبحرين في نهائي كأس خليجي 24
ستُقام مباراة السعوديه والبحرين في نهائي كأس خليجي 24 اليوم الأحد في تمام الساعة 6 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 7 بتوقيت الإمارات.
القنوات الناقلة لمباراة السعوديه والبحرين في نهائي كأس خليجي 24
ستُذاع مباراة السعوديه والبحرين في نهائي كأس خليجي 24 حصريًا على قناتي KSA SPORTS HD و Bahrain SPORTS HD.
التشكيل المتوقع لمباراة السعوديه والبحرين في نهائي كأس خليجي 24
ومن المتوقع أن يبدأ السعوديه مباراته أمام البحرين بالتشكيل التالي:-
حراسة المرمى: فواز القرني.
خط الدفاع: ياسر الشهراني - زياد الصحفي - محمد الخبراني - سعود عبد الحميد.
خط الوسط: سلمان الفرج - محمد كنو - عبد الله عطيف.
خط الهجوم: سالم الدوسري - عبد الله الحمدان - هتان باهبري.
ومن المتوقع أن يبدأ البحرين مباراته أمام السعوديه بالتشكيل التالي:-
حراسة المرمى: سيد علوي.
خط الدفاع: راشد الحوطي - أحمد نبيل - سيد باقر - سيد عيسى.
خط الوسط: جاسم الشيخ - علي حرم - مهدي الحميدان - كميل الأسود - علي مدن.
خط الهجوم: محمد الرميحي.
وتمكن منتخب السعودية من اقصاء بطل آسيا والمنظم للبطولة المنتخب القطري في مباراة نصف نهائي كأس الخليج العربي بهدف نظيف سجله عبدالله الحمدان.
على الجانب الآخر، استطاع المنتخب البحريني أن يتخطى المنتخب العراقي القوي عن طريق ركلات الترجيح، بعدما انتهى وقت المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة (2-2).
Advertisements