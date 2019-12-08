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أخبار البورصة المصرية .. إرتفاع في ارباح "الإسكندرية للأدوية " بنسبة 31.8% في 4 شهور

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 04:35 م
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البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية 

كشفت البورصة المصرية اليوم الأحد، عن القوائم المالية لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، حيث أسفرت النتائج  ارتفاع أرباح الشركة خلال أول 4 أشهر من العام المالي الجاري بنسبة 31.85%، وسجلت صافي ربح بلغ 52.77 مليون جنيه في أول يوليو حتى أخر أكتوبر الماضي، مقابل 41.18 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي.


واوضحت القوائم المالية المنشورة بالبورصة المصرية اليوم أن إيرادات الشركة  قد ارتفعت خلال الأربعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى 349.53 مليون جنيه بنهاية أكتوبر، مقابل 290.64 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.



و حققت الشركة  أرباحاً بلغت 37.87 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، مقابل أرباح بلغت 30.83 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2018 ، وصعدت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 255.9 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 215.4 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2018.

متي تم إدراج الشركة في البورصة المصرية 

تم إدارج الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية في البورصة المصرية منذ فبراير 1995، حيث تعمل الإسكندرية للأدوية في قطاع الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية وعلوم الحياة مع التركيز على الأدوية، و يقع مقر شركة الإسكندرية للأدوية في الإسكندرية ، مصر ، وقد تم تأسيسها في يوليو 1991.

ويبلغ عدد أسهم الشركة في البورصة المصرية نحو 5 مليون سهم ، القيمة الأسمية للسهم 10 جنيهات.
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