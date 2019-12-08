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مؤشر سوق الأسهم السعودية يصعد2.4% بختام أولي جلسات الأسبوع

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 04:26 م
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سوق الاسهم السعوية
سوق الاسهم السعوية
نيفين سمير
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سوق الأسهم السعودية

أنهي سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع، حيث ارتفع مؤشر السوق بنسبة 2.44% رابحا 193.23 نقطة ليغلق عند مستوى 8098.74 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 6.63% خاسرا 436.37 نقطة ليغلق عند مستوى 6142.40 نقطة ،وبلغ حجم التداول فى سوق الأسهم السعودية  اليوم نحو 129.8 مليون سهم بقيمة 3.1 مليار ريال، وارتفعت أسهم 166 شركة، فيما تراجعت 16 شركة. 
 


وعن أداء القطاعات بسوق الأسهم السعودية اليوم ، فقد ارتفع 21 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الطاقة بنسبة 3.53%، أعقبه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 3.36%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 2.86%، ثم قطاع التأمين بنسبة 2.76%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 2.68%، فقطاع المواد الأساسية بنسبة 2.49%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 2.09%.
 

أما عن الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً بسوق الأسهم السعودية ، فقد جاء سهم "أسمنت اليمامة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 6.46%، ثم الفخارية نسبة 5.71%، ثم  التعاونية بنسبة 5.71%، فيما تصدر سهم "ثمار" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 2% ثم الإنماء طوكيو بنسبة 0.75%
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