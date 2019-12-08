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انعقاد اجتماع لجنة المؤتمرات بجامعة الفيوم

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 04:32 م
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أ.د. أحمد جابر شديد - رئيس جامعة الفيوم
أ.د. أحمد جابر شديد - رئيس جامعة الفيوم
ريهام على
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برئاسة الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم تم أنعقاد اجتماع لجنة المؤتمرات بالجامعة بجلستها رقم (1) للعام الجامعي 2020-2019 بعضوية الدكتور محمد عيسى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عبد السلام، عميد كلية الآداب والدكتور منى حتة، عميد كلية الصيدلة والأستاذ أيمن حلبة أمين عام الجامعة، وذلك اليوم الأحد.

أشار الدكتور أحمد جابر شديد أنه تم خلال الأجتماع استعراض عدد من الموضوعات شملت الموافقة على عقد المؤتمر الدولي العاشر للتنمية الزراعية المتواصلة والمزمع إقامته خلال الفترة المقبلة ويشارك فيه نخبة كبيرة من الخبراء والعلماء في مجال الزراعة في مصر والوطن العربي.

وكذلك تم مناقشة اقتراح الموافقة على عقد المؤتمر الدولي الخامس عشر لكلية دار العلوم بعنوان العلوم العربية والإسلامية في ضوء التحول الرقمي بالإضافة إلى مناقشة أعتزام الكلية لعقد مؤتمرها الدولي الثالث بعنوان العلوم الأساسية وتطبيقاتها البيئية.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة أقتراح الموافقة على عقد المؤتمر الثاني عشر لكلية السياحة والفنادق والمؤتمر الدولي الثاني لكلية التربية للطفولة المبكرة تحت عنوان (رؤى مستقبلية للطفولة المبكرة).

وكذلك مقترح كلية التربية بتنظيم المؤتمر العلمي الأول لقسم المناهج وطرق التدريس بعنوان (العودة إلى المدرسة: بين التدريس الفعال والتعلم النشط والمؤتمر العلمي الدولي الخامس عشر للكلية بعنوان (نحو مصادر جديدة لتمويل التعليم: تحديات وخيارات).

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