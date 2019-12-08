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"السجيني": "المواطن بيصحى الفجر علشان يأخذ رقم في الشهر العقاري ليصل دوره بعدها بيومين"

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 03:57 م
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بوابة الفجر
إسلام شعراوي
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خلال كلمته بالجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وجه المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، انتقادات حادة لسوء الخدمات ومعاملة المواطنين والتي تصل إلى حد ابتزازه بالشهر العقاري.

وأضاف السجيني، أن سعر التوكيل غير الرسمي وصل من 500 لـ 1000 جنيه، مؤكدًأ أن "المواطن بيصحى من الساعة 5 الفجر علشان يأخذ رقم في الشهر العقاري ليصل دوره بعدها بيومين ثلاثة، مُشددًا على ضرورة وضع تطوير الشهر العقاري ومسألة تسجيل العقارات أولوية".

ويصوت البرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال، في الجلسة العامة اليوم الأحد، على 3 مشروعات قوانين بشكل نهائي، ومنهم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

بالإضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، والمتضمن في التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية.

وكذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري.


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