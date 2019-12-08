أعلنت وسائل إعلام عراقية، اليوم الأحد، إعفاء قائد عمليات بغداد من منصبه وتكليف عبد الحسين التميمي بدلا عنه، حسبما ذكرت قناة العربية.

وأطلق القضاء العراقي، إطلاق سراح 2626 موقوفا من المتظاهرين السلميين لغاية يوم 8 / 12 / 2019.

وأشار القصاء العراقي، في بيان، إلى أن 181 موقوفاً ما زالوا يخضعون للتحقيق عن الجرائم المنسوبة لهم وفق القانون .

ويشهد العراق منذ الأول من أكتوبر احتجاجات حاشدة، انطلقت في البداية للمطالبة بمحاربة الفساد والمحاصصة، والبطالة، لتتحول لاحقاً إلى تظاهرات منددة بالطبقة السياسية الحاكمة، ومطالبة برحيلها.

وشهدت عدة مناطق عراقية لا سيما العاصمة بغداد، والمحافظات الجنوبية، اشتباكات دامية، كان آخرها مساء الجمعة.

ومنذ انطلاق الاحتجاجات قتل 440 شخصاً، معظمهم من المتظاهرين، وأصيب حوالي 20 ألفاً بجروح، وفقاً لإحصاءات حديثة، استندت إلى مصادر طبية وأخرى من الشرطة العراقية، أوردتها وكالتي رويترز وفرانس برس.