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قرار مرتقب من المحكمة الجنائية الدولية بشأن الاستيطاني اليهودي

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 03:40 م
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الاستيطاني اليهودي
الاستيطاني اليهودي
وكالات
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قال وزير خارجية فلسطين رياض المالكي، إن مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودا، أخبرته بأنها على وشك إتمام الدراسات الأولية والتوصل لاستنتاجات بشان التصعيد الاستيطاني الإسرائيلي، مرجحًا إعلان استنتاجات تخص القضية في الأسابيع القادمة.

 

وأضاف المالكي، اليوم  الأحد، في تصريحات صحفية: "لقد انتظرنا خمس سنوات للوصول لهذا الاستنتاج من الجنائية الدولية"، مشيرا إلى أنه يوجد الآن ثلاثة ملفات متعلقة بالقضية الفلسطينية أمام المحكمة الجنائية، منها الأسرى والجرائم التي وقعت في غزة وملف الاستيطان.

 

وتابع: ملف الاستيطان "هو الأكثر وضوحا بين الملفات" ما يعني أنه من الممكن أن يتم التوصل لاستنتاج بشأنه أسرع من غيره.

 

وأوضح المالكي، فيما يتعلق بقرار الكونجرس الأمريكي الرافض للاستيطان، أن القرار إيجابي ولأول مرة يصدر عن الكونغرس قرار من هذا النوع في ظل ما صدر عن الإدارة الأمريكية.

 

واعتبر أن الجهد الذي بذلته القيادة والفرق الفلسطينية التي التقت بأعضاء الكونغرس قد أحدث فرقا إيجابيا، الأمر الذي يجب تكثيف العمل به ليكون هناك صوت قوي رافض للإجراءات الأمريكية ومؤيد لحقوق شعبنا.

 

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الكلمات المفتاحية

قرار مرتقب المحكمة الجنائية الدولية الاستيطاني اليهودي اسرائيل

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