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محمد أنور يتعاقد على أولى بطولاته المطلقة في الدراما "بإسعاف يونس"

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 03:14 م
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محمد أنور
محمد أنور
الفجر الفني
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تعاقد الفنان محمد أنور على أولى بطولاته المطلقة في الدراما، حيث سيقدم مسلسل يحمل اسم "إسعاف يونس" وهو من إنتاج شركة سينرجي، وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر.

 

المسلسل تتبلور فكرته في وجود ضيوف شرف في كل حلقة، حيث سيحتوى المسلسل على عشر حلقات فقط  كجزء أول منه، على أن يقدم عشر حلقات أخرى في جزء ثان .

 

ويعقد أنور جلسات  تحضيريه مع مخرج العمل معتز التوني، قبل بدء تصوير العمل في منتصف شهر ديسمبر الجارى، حيث يقوم التونى حاليا بمعاينه أماكن التصوير .

 

من جهة أخرى يبدأ أنور الأسبوع المقبل تصوير مسلسل "قوت القلوب" مع النجمة ماجدة زكى، ويقدم أنور فيه دورا رومانسيا مختلفا بعيدا عن الكوميديا .

 

وينتمى مسلسل "قوت القلوب" لنوعية مسلسلات الـ45 حلقة وهو من إخراج مجدى أبو عميرة، وإنتاج سينرجى، تأليف محمد الحناوى.

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