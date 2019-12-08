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مونديال الأندية ينقذ كريستيان جروس

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 03:41 م
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جروس
جروس
محمد الصو
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أثلج قرار لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بتأجيل مواجهة الهلال أمام أهلي جدة، بدوري وكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، صدور الجهاز الفني وعشاق الراقي.

وكانت لجنة المسابقات قررت تأجيل مواجهة الهلال أمام أهلي جدة، إلى يوم 7 يناير المقبل بدلًا من الإسبوع الجاري، بسبب استعدادات الزعيم الهلالي للمشاركة في نهائيات كأس العالم للأندية والتي تنطلق الأربعاء بالعاصمة القطرية الدوحة.

وجاء قرار لجنة المسابقات، ليزيح القلق من الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفني، بسبب الإصابات التي ضربت الفريق مؤخرًا وغياب عدد مؤثر عن التدريبات.

وتأكد غياب سعيد المولد نجم الفريق عن الملاعب لمدة 10 أيام، بعد ثبوت تعرضه لالتواء في الكاحل، وانتظار تحديد موقف يوسف بلايلي بعد إصابته بتمزق في العضلة الأمامية، خلال مشاركتهما أمام النجوم، بكأس خادم الحرمين الشريفين.

وسبق الثنائي أيضًا خضوع الثلاثي السوري عمر السومة، وخالد البركة، ومحمد العويس، حيث جاءت جراحة الأول والثاني بسبب الفتاق أسفل البطن، فيما جاءت جراحة العويس بعد تعرضه لكسر في الوجه.

ويخوض أهلي جدة، معسكرًا حاليًا في أبوظبي يتخلله مباراة ودية، لتجهيز اللاعبين لاستئناف مباريات دوري وكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني، نجح في التتويج بلقب بطولة دوري أبطال آسيا موسم 2019-2020، بعد الفوز على أوراوا ريد الياباني، في نهائي البطولة.

وجاء تتويج الهلال السعودي، باللقب ليضيفه إلى سجلاته بطولة جديدة، بالفوز ببطولة دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخه بنسخته الجديدة والثالثة في مجمل مشاركته، حيث سبق وتوج بها في نسختها القديمة عامي 1991 و 2000.

ويفتتح الهلال السعودي مبارياته بكأس العالم للأندية، بمواجهة الترجي التونسي، يوم السبت 14 من الشهر الجاري، ضمن منافسات دور ربع النهائي للبطولة.
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