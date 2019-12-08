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ماليزيا تعلن عن أول إصابة بشلل الأطفال منذ 1992

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 03:02 م
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بوابة الفجر
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أعلن  نور هشام عبد الله، المدير العام للصحة في ماليزيا، اليوم الأحد، عن تشخيص إصابة رضيع عمره ثلاثة شهور بمرض شلل الأطفال، وهي أول حالة يتم تشخيصها في البلاد من عام 1992.


وبحسب "رويترز" قال نور هشام، في بيان أن الرضيع من ولاية صباح الواقعة في جزيرة بورنيو، وأثبتت الفحوص إصابته بشلل الأطفال، يوم الجمعة، بعد نقله إلى المستشفى مصابا بحمى وضعف في العضلات.

وأضاف "يتلقى المريض العلاج في جناح معزول وهو في حالة مستقرة لكن ما زال يحتاج إلى مساعدة للتنفس".وأعلنت ماليزيا خلوها من شلل الأطفال عام 2000 بعد الإبلاغ عن آخر إصابة معروفة بالمرض عام 1992.

ويأتي ظهوره بعد أشهر فقط من إعلان الفلبين الواقعة شمالي بورنيو عن أول إصابة بشلل الأطفال منذ عام 1993 في أيلول.

وقال نور هشام إن الفحوص التي أجريت في المنطقة التي يعيش بها الرضيع كشفت عن أن 23 من 199 طفلا تتراوح أعمارهم بين عامين و15 عاما لم يحصلوا على التطعيم من شلل الأطفال.

ولا يوجد علاج لشلل الأطفال، الذي يغزو الجهاز العصبي ويمكن أن يسبب شللا يستحيل شفاؤه في غضون ساعات من الإصابة، ولكن يمكن الوقاية منه عن طريق التطعيم.
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مرض شلل الاطفال ماليزيا شلل الأطفال تطعيم شلل الاطفال

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