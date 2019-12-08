تمهيدًا لافتتاحه.. وزير الآثار يتفقد متحف العاصمة الإدارية

تفقد الدكتور خالد العناني وزير الآثار، متحف مدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك للوقوف على آخر مستجدات الأعمال حيث تم الانتهاء من الاعمال الانشائية لمبنى المتحف كاملاً.





رافقة خلال الجولة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والعميد هشام سمير مساعد الوزير للشئون الهندسية، والأستاذ احمد عبيد مساعد الوزير للشئون الفنية، والمهندس وعد الله ابو العلا رئيس قطاع المشروعات، وعدد من قيادات الوزارة.





وقال ابو العلا، إن جميع الأعمال الإنشائية تم الانتهاء منها، وجاري الانتهاء من اعمال الإضاء والتشطيبات





وقد شملت الجولة تفقد مبنى المتحف والذي يتكون من دور واحد يضم قاعة عرض كبيرة تعرض مجموعة من القطع الأثرية منها تمثال ضخم للملك رمسيس الثاني، وقاعة ملحقة تضم جدران مقبرة توتو التي كانت تقع بمنطقة الديابات بسوهاج، وتم العثور عليها عام ٢٠١٨ اثناء عملية القبض على أحد العصابات اثناء محاولة الحفر خلسة فى المنطقة الواقعة خارج التل الآثرى بمنطقة الديابات، ثم قامت وزارة الآثار بأعمال التنقيب الأثرى والعلمي عن طريق بعثة أثرية مصرية، وأسفرت عن العثور على باقي اجزاء المقبرة بداخلها بقايا آدمية.





وخلال الجولة تم مناقشة سيناريو العرض المتحفي والقطع المقرر نقلها للعرض داخل المتحف لإثراء العرض المتحفي الذي يروي تاريخ العواصم المصرية بداية من منف ثم طيبة والمنيا مرورا بالاسكندرية خلال العصر اليوناني والروماني وصولا إلى مدينة الفسطاط والقاهرة الفاطمية والقاهرة الخديوية . كما سيتم تخصيص فاترينة لكل عاصمة من العواصم الإدارية، لتسليط الضوء على النواحى الإدارية متشملة الأختام والرسائل والصادر والوارد والتبادل التجاري قديمًا، إلى جانب عرض العديد من العملات التي توضح بداية ونهاية الحكم لكل فترة، عن طريق عرض مجموعة مختلفة من القطع الأثرية التي تعكس ثراء تاريخ مصر الحضاري والثقافي.





جدير بالذكر أنه خلال شهر اغسطس الماضي تم توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس الأعلى للآثار ومجموعة الماسة لإنشاء متحف جديد بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويعد هذا البروتوكول هو أحد أوجه التعاون والشراكة مع القطاع الحكومي لتطوير وتشغيل خدمات الزائرين بالمواقع والمتاحف الأثرية.