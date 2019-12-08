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مدرب الأهلي: قدمنا التهنئة لسبورتنج .. وبدأنا دراسة بطل موزمبيق

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 03:04 م
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محمد جاد
محمد جاد
الفجر الرياضي
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تحدث محمد جاد المدرب العام لفريق كرة السلة بالنادي الأهلي عن فوز فريقه على فريق سي إن إس إس الكونغولي بنتيجة ١١٧_٥٣.

وقال جاد في تصريحاته للمؤتمر الصحفي بعد المباراة"نتحدث مع اللاعبات بعد المباريات ان النتيجة عليها أن لا تؤثر على تريكزنا، كل فريق هو منافس قوي ونستعد له بشكل خاص".

متابعا "شاهدنا مباراة الفريق الموزمبيقي أمام فاب الكاميروني وبدأنا في دراسته".

واستكمل جاد تصريحاته "الفريق الموزمبيقي والأنجولي هما الأصعب، سبورتنج قدم أداء جيد أمام انتر كلوب الأنجولي وقدمت التهنئة للجهاز الفني للفريق ونتمنى أن نواجه سبورتنج في المباراة النهائية".
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