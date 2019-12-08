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رينيه فايلر ينقلب على "موظف" الأهلي

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 02:21 م
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فايلر
فايلر
عمر محمد
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انقلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على صلاح محسن مهاجم الفريق في الفترة الماضية.

وخرج صلاح محسن من حسابات السويسري فايلر في مباراتي بني سويف في كأس مصر والهلال السوداني بدوري أبطال إفريقيا.

ولا يفضل مدرب القلعة الحمراء الاعتماد على صلاح محسن في التشكيل الأساسي للفريق الأحمر منذ عودته من المنتخب الأوليمبي والتتويج بالبطولة الإفريقية تحت 23 سنة والتأهل إلى أولمبياد طوكيو.

وكشف السويسري رينيه فايلر لأفراد الجهاز الفني سبب عدم اعتماده على صلاح محسن في مركز رأس الحربة أو تغيير مركزه داخل الملعب في الفترة الحالية.

وأرجع فايلر عدم اعتماده على صلاح محسن لمشاركته في التدريبات بشكل روتيني وعدم وجود الغيرة الكافية لجلوسه على دكة البدلاء والحرص على مصلحته الفنية في المقام الأول مثل باقي زملائه ضمن التشكيل الأساسي بالفريق الأحمر.

وشبه فايلر مهاجم الأهلي صلاح محسن بالموظف داخل النادي الأهلي سواء شارك أو لم يشارك مع الفريق في المباريات الرسمية مما يضعف من فرص بقائه في المستقبل داخل القلعة الحمراء.

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نادي الاهلي صلاح محسن رينيه فايلر دوري أبطال أفريقيا الاهلي اخبار الاهلي

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