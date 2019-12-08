اسعار الذهب اليوم في الجزائر بـ"محلات الصاغة"
استقرات اسعار الذهب اليوم في الجزائر في محلات الصاغة اليوم الأحد 8_12_2019 استمرار لحالة الانخفاض التي يشهدها المعدن الاصفر على المستوى المحلى، وترجع الانخفاضات الكبيرة التي يشهدها سعر الذهب في الجزائر إلى تراجع الاسعار على الميتوى العالمى نتيجة للاضطرابات الاقتصادية العالمية بسبب الحرب التارية بين الصين والولايات المتحدة الامريكية.
ويعرض لكم "الفجر"، اسعار
الذهب اليوم الأحد الأحد 8_12_2019 في الجزائر والبورصات العالمية والعملة
الوطنية الدينار الجزائري وأيضا الدولار الأمريكي.
اسعار الذهب اليوم الأحد 8_12_2019 في الجزائر
وسجلت اسعار الذهب "عيار
18"، 11.14 بـ دينار جزائري ، والذهب "عيار21"، 12.99 بـ دينار
جزائري ، وسعر "عيار 24" 14.85 بـ دينار جزائري وسجل "الذهب"،
"عيار 12"، 7.42 بـ دينار
جزائري للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب
في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال
والنساء .
اسعار الذهب اليوم الأحد 8-12-2019 في الكويت بـ الدنيارالجزائري و الدولار الأمريكي
|
عيار الذهب
|
سعر الذهب بـ دولار
أمريكي
|
سعر الذهب بـ دينار
جزائري
|
اسعار الذهب عيار 24
|
47.53$
|
5.698
|
سعر الذهب عيار 22
|
43.57$
|
5.223
|
اسعار الذهب عيار 21
|
41.59$
|
4.986
|
اسعار الذهب عيار 18
|
35.65$
|
4.273
|
سعر الذهب عيار 14
|
27.73$
|
3.324
|
سعر الذهب عيار 12
|
23.77$
|
2.849
|
اسعار أوقية الذهب
|
1.478$
|
177.199
|
اسعار جنيه الذهب
|
332.72$
|
39.885
|
اسعار كيلو الذهب
|
47.531$
|
5.697.724
اسعار الذهب اليوم الأحد 8_12_2019 في الجزائر
ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الجزائر في الأيام السابقة في السوق الجزائري
تعرف علي
متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في الامارات
|
اليوم
|
عيار 14
|
عيار 18
|
عيار21
|
عيار 24
|
7
ديسمبر
|
3.388
|
4.356
|
5.082
|
5.808
|
6
ديسمبر
|
3.388
|
4.356
|
5.082
|
5.808
|
5
ديسمبر
|
3.401
|
4.372
|
5.101
|
5.830
|
4
ديسمبر
|
3.396
|
4.367
|
5.094
|
5.822
|
3
ديسمبر
|
3.459
|
4.448
|
5.189
|
5.930