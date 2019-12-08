الولايات المتحدة الأمريكية.. ما هي أولويات الناخبون؟

استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأخبار تقرير الوظائف المشهور، والذي أظهر أن أصحاب العمل أضافوا 266.000 وظيفة في نوفمبر وانخفض معدل البطالة إلى 3.5٪، وهو أدنى مستوى له منذ عام 1969.



وينبغي أن يساعد الوضع الاقتصادي للبلاد، الذي اتفق تاريخيًا مع فرص إعادة انتخاب الرئيس ترامب الإبحار في ولاية ثانية. ولكن ما يجب أن يكون مؤشرًا أعلى على أداء ترامب كرئيس، جاء بعد يوم من دعوة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي مجلس النواب للبدء في صياغة مواد المساءلة ضده.



ولم يستغرق ترامب وقتًا طويلًا لربط الاثنين معًا، وكتب على تويتر "بدون عرض الرعب الذي هو اليسار الراديكالي، لا تفعل شيئًا للديمقراطيين، ستكون أسواق الأسهم والاقتصاد أفضل، إذا كان ذلك ممكنًا".



وأضاف "وستكون الحدود مغلقة أمام شر المخدرات والعصابات وكل المشاكل الأخرى! # 2020".



وهذه هي رئاسة ترامب الذي يترأس توسعًا اقتصاديًا طويل الأمد أثبت أنه أكثر ديمومة مما توقعه أي شخص بينما كان يدافع عن لياقته لشغل المنصب.



وتراهن حملة ترامب على أن نفي ترامب عن طريق الضغط على الرئيس الأوكراني للتحقيق في خصومه السياسيين سيؤثر في النهاية على عدد كافٍ من الناخبين لوضع مسألة عزل المحكمة بأكملها إلى جانبها.



وصرح براد بارسكيل، مدير حملة الرئيس، أن إجراء ترامب مكالمة هاتفية مقبولة تمامًا مع رئيس أوكرانيا لا يؤثر على حياة أي شخص اليومية.



ولكن رئاسة ترامب تختبر أيضًا الحكمة التقليدية المتمثلة في أن الاقتصاد الجيد هو كل ما يحتاجه الناخبون للحفاظ على الوضع الراهن بدلًا من البحث عن التغيير.



وقال توني فراتو، مؤسس شركة هاملتون بليس ستراتيجيز، وهي شركة علاقات عامة، ومتحدث سابق، لولا العوامل الأخرى في رئاسة ترامب، فلابد وأن تكون الرئاسة الأكثر شعبية في التاريخ على أساس الاقتصاد.



وأضاف، بدلًا من الاستمتاع بأي شيء قريب من الشعبية الغالبة بسبب الاقتصاد، ظل تصنيف موافقة ترامب الوطنية منخفضًا، حيث انخفض بنحو نقطتين مئويتين إلى 41٪ منذ اندلاع قصة أوكرانيا.



وتتمثل إحدى المشكلات في رسالة حملة ترامب في أن التوسع الاقتصادي بدأ قبل أن يتولى الرئيس منصبه، مما تسبب في إخافة الكثير من الناخبين.



