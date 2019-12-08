Advertisements
Advertisements
Advertisements

الولايات المتحدة الأمريكية.. ما هي أولويات الناخبون؟

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 02:12 م
Advertisements
بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
Advertisements
استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأخبار تقرير الوظائف المشهور، والذي أظهر أن أصحاب العمل أضافوا 266.000 وظيفة في نوفمبر وانخفض معدل البطالة إلى 3.5٪، وهو أدنى مستوى له منذ عام 1969.

وينبغي أن يساعد الوضع الاقتصادي للبلاد، الذي اتفق تاريخيًا مع فرص إعادة انتخاب الرئيس ترامب الإبحار في ولاية ثانية. ولكن ما يجب أن يكون مؤشرًا أعلى على أداء ترامب كرئيس، جاء بعد يوم من دعوة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي مجلس النواب للبدء في صياغة مواد المساءلة ضده.

ولم يستغرق ترامب وقتًا طويلًا لربط الاثنين معًا، وكتب على تويتر "بدون عرض الرعب الذي هو اليسار الراديكالي، لا تفعل شيئًا للديمقراطيين، ستكون أسواق الأسهم والاقتصاد أفضل، إذا كان ذلك ممكنًا".

وأضاف "وستكون الحدود مغلقة أمام شر المخدرات والعصابات وكل المشاكل الأخرى! # 2020".

وهذه هي رئاسة ترامب الذي يترأس توسعًا اقتصاديًا طويل الأمد أثبت أنه أكثر ديمومة مما توقعه أي شخص بينما كان يدافع عن لياقته لشغل المنصب.

وتراهن حملة ترامب على أن نفي ترامب عن طريق الضغط على الرئيس الأوكراني للتحقيق في خصومه السياسيين سيؤثر في النهاية على عدد كافٍ من الناخبين لوضع مسألة عزل المحكمة بأكملها إلى جانبها.

وصرح براد بارسكيل، مدير حملة الرئيس، أن إجراء ترامب مكالمة هاتفية مقبولة تمامًا مع رئيس أوكرانيا لا يؤثر على حياة أي شخص اليومية.

ولكن رئاسة ترامب تختبر أيضًا الحكمة التقليدية المتمثلة في أن الاقتصاد الجيد هو كل ما يحتاجه الناخبون للحفاظ على الوضع الراهن بدلًا من البحث عن التغيير.

وقال توني فراتو، مؤسس شركة هاملتون بليس ستراتيجيز، وهي شركة علاقات عامة، ومتحدث سابق، لولا العوامل الأخرى في رئاسة ترامب، فلابد وأن تكون الرئاسة الأكثر شعبية في التاريخ على أساس الاقتصاد.

وأضاف، بدلًا من الاستمتاع بأي شيء قريب من الشعبية الغالبة بسبب الاقتصاد، ظل تصنيف موافقة ترامب الوطنية منخفضًا، حيث انخفض بنحو نقطتين مئويتين إلى 41٪ منذ اندلاع قصة أوكرانيا.

وتتمثل إحدى المشكلات في رسالة حملة ترامب في أن التوسع الاقتصادي بدأ قبل أن يتولى الرئيس منصبه، مما تسبب في إخافة الكثير من الناخبين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ولاية ثانية ترامب الولايات المتحدة أوكرانيا

أخبار تهمك

صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي بث مباشر manchester united vs manchester city live match watch online

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. إصابة مهاجم الأهلي في التدريب

منذ ساعة و 24 دقيقة

يلا شوت MATCH saudi مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش السعودية FINAL

الآن

يلا شوت live| مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر livehd7 كورة جول رابط ماتش السعودية بدون تقطيع جودة متعددة hd

الآن

خاص.. مهاجم لاتيني في الأهلي

منذ 42 دقيقة

«يلا شوت MATCHDAY» مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط beIN سبورت

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. فايلر يصدم 4 نجوم من كبار الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة السعودية اليوم| بث مباشر السعودية ضد البحرين في نهائي كأس الخليج 24| يلا شوت مشاهدة مباراة السعودية Alkass

الآن

LIVE| «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعودية KSA

الآن

"كورة لايف" TODAY BARCA مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر FILGOAL رابط ماتش البرسا PLUS NOW بدون تقطيع شووت

منذ حوالي 17 ساعة

رابط بين سبورت YOUTUBE مشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY رابط ماتش الزمالك timesport

منذ حوالي 18 ساعة

مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر مجانًا على Time Sport تايم سبورت.. شاهد مباراة الزمالك بث مباشر مجانًا live hd

منذ حوالي 20 ساعة

نتائج تحقيق الأهلي في مشادة ربيعة وأحمد فتحي

منذ نصف ساعة

عاجل.. محمد صلاح يحسم قرار اللعب لريال مدريد أو برشلونة

منذ أقل من ساعة

مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر مجانًا اليوم Saudi vs Bahrain Final Match

الآن

موضوعات متعلقة

"فيس بوك" تعلن عدم دعمها المباشر للحملات السياسية

ترامب ساخرًا من الديمقراطيين: لا تنتخبوهم لأن ذكاءهم منخفض

"بيلوسي" تعلن تأجيل استقبال أعضاء الكونجرس الجدد

انتخاب نانسي بيلوسي رئيسا لمجلس النواب الأمريكي

ترامب حول طلب إقالته: كيف يمكنكم عزل رئيس ناجح؟

ترامب يقرر تأجيل ترحيل المهاجرين غير الشرعيين لمدة أسبوعين

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:30 م

LIVE| «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعودية KSA

مشاهدة مباراة السعودية اليوم| بث مباشر السعودية ضد البحرين في نهائي كأس الخليج 24| يلا شوت مشاهدة مباراة السعودية Alkass

06:24 م

يلا شوت live| مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر livehd7 كورة جول رابط ماتش السعودية بدون تقطيع جودة متعددة hd

06:08 م

مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر مجانًا اليوم Saudi vs Bahrain Final Match

06:15 م

مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر مجانًا على Time Sport تايم سبورت.. شاهد مباراة الزمالك بث مباشر مجانًا live hd

06:46 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status