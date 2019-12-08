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اسعار الذهب اليوم الأحد 8-12-2019 في الكويت

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 02:01 م
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بوابة الفجر
محمد المسلمي
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يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم السبت  7-12-2019، في الكويت والبورصات العالمية والعملة الوطنية الدنيار الكويتي وأيضا الدولار الأمريكي.

 اسعار الذهب الأحد  8-12-2019 في الكويت

 وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"، 10.96 دينار، والذهب "عيار21"، 12.79 دينار، وسعر "عيار 24" 14.62 دينار.

 وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 7.31 دينار للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .

 اسعار الذهب الأحد  8-12-2019 في الكويت

 

 

دولار أمريكي

سعر الذهب بـ دينار كويتي

عيار الذهب

47.23

14.43

اسعار الذهب عيار 24

43.29

13.23

سعر الذهب عيار 22

41.33

12.63

اسعار الذهب عيار 21

35.42

10.83

اسعار الذهب عيار 18

27.55

8.42

سعر الذهب عيار 14

23.61

7.22

سعر الذهب عيار 12

1.469

448.92

اسعار أوقية الذهب

328.58

101.05

اسعار جنيه الذهب

46.939

14.435

اسعار كيلو الذهب

 

 اسعار الذهب الأحد  8-12-2019 في الكويت

وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الكويت  في الأيام السابقة في السوق الكويتي.

تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في الكويت


اليوم

عيار 12

عيار 18

عيار 21

عيار 24

7 ديسمبر

8.32

10.70

12.48

14.26

6 ديسمبر

8.33

10.71

12.50

14.26

5 ديسمبر

8.36

10.75

12.54

14.34

4 ديسمبر

8.49

10.92

12.74

14.56

3 ديسمبر

8.45

10.87

12.68

14.49

 

 

 

 

 

 

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