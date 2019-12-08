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هؤلاء يستحقون العلاج في التأمين الصحي بالمجان (فيديو)

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 01:35 م
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التأمين الصحي
التأمين الصحي
رقية جمال
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أكد الدكتور محسن جورج المتحدث باسم منظومة التأمين الصحي الشامل، أنه تم تسجيل 60% من المواطنين ببورسعيد في المنظومة الجديدة، وجار استقبال الطلبات الجديدة.

وأوضح "جورج"، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، اليوم الأحد، أن هناك معايير لاختيار من يستحق العلاج في التأمين الصحي بالمجان، تتمثل في المقيمين في أماكن الرعاية الصحية والاجتماعية مثل كبار السن والأيتام بشرط ألا يكون لهم عائل أو مصدر دخل، وأن يكون من ذوي الإعاقة بشرط ألا يكون قادر على الكسب أو له عائل أو مصدر دخل.

وتابع المتحدث باسم منظومة التأمين الصحي الشامل، أن من بين من يستحق العلاج بالمجان قاطني المناطق التي يحدث بها كوارث طبيعية أو من صنع الإنسان مثل الفيضانات والزلازل والبراكين، وهناك قرار من مجلس الوزراء بتغطية هذه الفئة لفترة معينة، إلى جانب فئة أصحاب الدخل المحدود التي لا تفي باحتياجات الأسرة الأساسية، مشددًا على أن الدولة ستتحمل تكلفة انضمام غير القادرين للمنظومة الجديدة.
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