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إيقاف مدير مكتب تموين بالشرقية بسبب الإهمال

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 01:28 م
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محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
إسلام علي
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قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إيقاف مدير مكتب تموين قرية "ملامس" التابعة لدائرة مركز ومدينة منيا القمح، عن العمل وإحالته للتحقيق بتهمتي الإهمال والتقصير في آداء مهام وظيفته.

جاء ذلك خلال زيارة مفاجئة للمحافظ، اليوم الأحد، تفقد خلالها القرية والمنشآت الحكومية بها، حيث تبين عدم تواجد العاملين بمقر عملهم بالمكتب، موضحًا أن الإهمال يترتب عليه تدني مستوى الخدمة المُقدمة لمواطني القرية.

ووجه المحافظ، فايزة عبدالرحمن، وكيلة وزارة التموين والتجارة الداخلية بالشرقية، بتفعيل دور لجان المتابعة والمرور الدوري على مكاتب التموين ومنافذ تقديم الخدمة لإحكام الرقابة والسيطرة على العاملين بها، وكذلك التأكد من تواجدهم بمقر عملهم والقيام بآداء مهامهم الوظيفية.

كما تفقد المحافظ وحدة صحة الأسرة بالقرية، وذلك للتأكد من تواجد الأطباء وهيئة التمريض بمقر عملهم وتقديم خدمة علاجية مميزة للمرضى وللمترددين على الوحدة، وكذلك المعمل والصيدلية وإطلعَّ على تاريخ صلاحية الأدوية المتواجدة، مشددًا على ضرورة توافر الأدوية اللازمة للمرضى مع مراعاة حفظها بطريقة جيدة.
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الكلمات المفتاحية

مكتب تموين محافظ الشرقية اخبار الشرقية

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