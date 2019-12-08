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مفاجأة.. سهير رمزي تتراجع في قرار اعتزالها

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 01:26 م
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سهيررمزي
سهيررمزي
رانيا ماهر
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عادت الفنانه سهير رمزي، بعد قرار اعتزالها الفن إلى الأضواء والظهور مرة أخرى في مناسبات واحتفالات مختلفة، وكشفت الفنانه سهير رمزي عن ظهورها مؤخرا في مناسبات عده بعد سنوات طويله من الابتعاد، حيث قالت أن بطبعها لا تحب السهر والخروج، ولكن عند دعوتها من قبل أصدقائها لحضور مناسبه مهمه،تحرص علي تلبيه دعواتهم.

وذكرت سهير رمزي، فى تصريح لصالح مجلة "لها" عن أخبار عودتها للفن، حيث أكدت هذا الخبر بأنها تقوم حاليا بقراءة سيناريو عمل فني درامي، وأنها اذا وجدته مناسبا لتاريخها الفني ستعود من خلاله إلى جمهورها.


نبذة عن سهير رمزي

ولدت الفنانة سهير رمزي في مدينة بورسعيد. ظهرت للمرة الأولى في السينما حينما كانت في السادسة من عمرها في فيلم "صحيفة سوابق". عملت في كمضيفة جوية وعارضة أزياء، ثم اتجهت للعمل السينمائي في أواخر ستينيات القرن العشرين، واعتبرت في حقبة السبعينات من أهم رموز اﻹغراء في السينما المصرية،

اعتزلت الفن وارتدت الحجاب في عام 1993، لكنها عادت بعدها بعدة سنوات للتمثيل، ولكن هذه المرة بالحجاب من خلال المسلسل التلفزيوني "حبيب الروح".


أخر أعمالها

يعتبر مسلسل "حبيب الروح" اخر أعمالها الفنية، وتدور أحداث المسلسل حول طبيبة أمراض النساء روح الفؤاد ، التي تحاول مساعدة زوجها في حياته العملية، والعملية، ولكنها تفاجأ بزواجه من أخرى، في الوقت ذاته تكتشف حمل ابنتها من أحد الشباب وزواجه بها عرفياً، لتحاول حل جميع تلك المشكلات.

والمسلسل من ﺇﺧﺮاﺝ تيسير عبود، وﺗﺄﻟﻴﻒ شريف عبدالعظيم وسيناريو سلامة حمودة.

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مزيكا فنانين فن سينما سهير رمزي دراما اخر اخبار الفن

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