Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزير النقل: التكلفة الإجمالية للخط الثالث للمترو تبلغ 97 مليار جنيه

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 01:23 م
Advertisements
بوابة الفجر
كرستينا عياد تصوير ياسمين عليوة
Advertisements



صرح المهندس كامل الوزير، وزير النقل، بأن تكلفة الخط الثالث للمترو تبلغ 97 مليار جنيه، مشيرا إلى أن هذا العام شهد العديد من الإنجازات لوزارة النقل في مجال مترو الأنفاق، حيث تم افتتاح محطات (هارون – الألف مسكن – نادي الشمس) بالمرحلة الرابعة في يونيو الماضي، تلاها افتتاح محطة هليوبوليس والتي تعد من أكبر المحطات النفقية في الشرق الأوسط في أكتوبر 2019، كما أنه من المخطط أن يتم افتتاح محطتي (النزهة – هشام بركات) بالجزء الثاني من المرحلة الرابعة قبل نهاية هذا العام، كما يجرى تنفيذ باقي المرحلة ليتم إفتتاحها في إبريل 2020.


وأكد، أن الخط الثالث لمترو الأنفاق يمثل حلقة الوصل بين الخط الأول، أقدم خطوط شبكة مترو الأنفاق، والذي يتبادل الخدمة معه في محطة ناصر، والخط الثاني الذي يتبادل الخدمة معه في محطتي العتبة وجامعة القاهرة، بالاضافة الى أنه يتبادل مع خط مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة في محطة الاستاد ومونوريل 6 أكتوبر، بمحطة بولاق الدكرور، كما أنه حلقة وصل مع القطار الكهربائي ( السلام العاصمة/ الإدارية ) في محطة عدلي منصور.


وأوضح وزير النقل أنه يجري حالياً تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الخط الثالث، وقد بلغت نسبة الإنجاز للأعمال في هذه المرحلة 23.4% والتى تمتد من محطة العتبة حتى الكيت كات، ثم يتفرع الخط شمالاً إلى المحطة النهائية عند محور روض الفرج، وجنوباً جامعة القاهرة بطول 17.7 كم، وتشتمل على عدد (15) محطة، ويتم تنفيذها علي ثلاثة أجزاء : الجزء الأول بطول 4 كم من العتبة حتي الكيت كات وتشتمل علي عدد (4) محطات نفقية، وهـــــي " ناصر – ماسبيرو- الزمالك – الكيت كات "، ومخطط افتتاحه في ديسمبر2021 ، والجزء الثاني بطول 6,6 كم من محطة الكيت كات حتى المحطة التبادلية عند محـور روض الفرج، وتشمل على 6 محطات[ محطة نفقية ( السودان ) وعدد 4 محطات علوية ( إمبابة - البوهي– القومية العربية –الطريق الدائري) ومحطة سطحية ( المحطة النهائية عند محور روض الفرج ) ] ومخطط افتتاحه في يونيو 2022 ، والجزء الثالث بطول7.1 كم من محطة الكيت كات حتي جامعة القاهـرة، ويشمل 5 محطـات [ 3محطات نفقية ( التوفيقية – وادي النيل – جامعة الدول ) ومحطة علوية ( جامعة القاهرة ) ومحطة سطحية ( بولاق الدكرور) ] ومخطط إفتتاحه في أبريل 2023.
Advertisements

أخبار تهمك

«يلا شوت» Manchester مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي

منذ حوالي 19 ساعة

LIVE| «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعودية KSA

الآن

مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر مجانًا على Time Sport تايم سبورت.. شاهد مباراة الزمالك بث مباشر مجانًا live hd

منذ حوالي 19 ساعة

«يلا شوت MATCHDAY» مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط beIN سبورت

منذ حوالي 17 ساعة

يلا شوت MATCH saudi مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش السعودية FINAL

الآن

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي بث مباشر manchester united vs manchester city live match watch online

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. إصابة مهاجم الأهلي في التدريب

منذ أقل من ساعة

مشاهدة مباراة السعودية اليوم| بث مباشر السعودية ضد البحرين في نهائي كأس الخليج 24| يلا شوت مشاهدة مباراة السعودية Alkass

الآن

رابط بين سبورت YOUTUBE مشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY رابط ماتش الزمالك timesport

منذ حوالي 17 ساعة

«يلا شوت» TIME LIVEمشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشرKORA LIVE كورة جول رابط ماتش الزمالك جودة متعددة اليوم bein

منذ حوالي 18 ساعة

صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. فايلر يصدم 4 نجوم من كبار الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر مجانًا اليوم Saudi vs Bahrain Final Match

الآن

خبر سار في برشلونة قبل موقعة إنتر ميلان

منذ 38 دقيقة

عاجل.. محمد صلاح يحسم قرار اللعب لريال مدريد أو برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

يلا شوت live| مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر livehd7 كورة جول رابط ماتش السعودية بدون تقطيع جودة متعددة hd

الآن
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:30 م

LIVE| «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعودية KSA

مشاهدة مباراة السعودية اليوم| بث مباشر السعودية ضد البحرين في نهائي كأس الخليج 24| يلا شوت مشاهدة مباراة السعودية Alkass

06:24 م

«يلا شوت» TIME LIVEمشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشرKORA LIVE كورة جول رابط ماتش الزمالك جودة متعددة اليوم bein

08:26 م

يلا شوت live| مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر livehd7 كورة جول رابط ماتش السعودية بدون تقطيع جودة متعددة hd

06:08 م

«يلا شوت» Manchester مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي

07:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status