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وزير النقل: التكلفة الإجمالية للخط الثالث للمترو تبلغ 97 مليار جنيه
الأحد 08/ديسمبر/2019 - 01:23 م
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كرستينا عياد تصوير ياسمين عليوة
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صرح المهندس كامل الوزير، وزير النقل، بأن تكلفة الخط الثالث للمترو تبلغ 97 مليار جنيه، مشيرا إلى أن هذا العام شهد العديد من الإنجازات لوزارة النقل في مجال مترو الأنفاق، حيث تم افتتاح محطات (هارون – الألف مسكن – نادي الشمس) بالمرحلة الرابعة في يونيو الماضي، تلاها افتتاح محطة هليوبوليس والتي تعد من أكبر المحطات النفقية في الشرق الأوسط في أكتوبر 2019، كما أنه من المخطط أن يتم افتتاح محطتي (النزهة – هشام بركات) بالجزء الثاني من المرحلة الرابعة قبل نهاية هذا العام، كما يجرى تنفيذ باقي المرحلة ليتم إفتتاحها في إبريل 2020.
وأكد، أن الخط الثالث لمترو الأنفاق يمثل حلقة الوصل بين الخط الأول، أقدم خطوط شبكة مترو الأنفاق، والذي يتبادل الخدمة معه في محطة ناصر، والخط الثاني الذي يتبادل الخدمة معه في محطتي العتبة وجامعة القاهرة، بالاضافة الى أنه يتبادل مع خط مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة في محطة الاستاد ومونوريل 6 أكتوبر، بمحطة بولاق الدكرور، كما أنه حلقة وصل مع القطار الكهربائي ( السلام العاصمة/ الإدارية ) في محطة عدلي منصور.
وأوضح وزير النقل أنه يجري حالياً تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الخط الثالث، وقد بلغت نسبة الإنجاز للأعمال في هذه المرحلة 23.4% والتى تمتد من محطة العتبة حتى الكيت كات، ثم يتفرع الخط شمالاً إلى المحطة النهائية عند محور روض الفرج، وجنوباً جامعة القاهرة بطول 17.7 كم، وتشتمل على عدد (15) محطة، ويتم تنفيذها علي ثلاثة أجزاء : الجزء الأول بطول 4 كم من العتبة حتي الكيت كات وتشتمل علي عدد (4) محطات نفقية، وهـــــي " ناصر – ماسبيرو- الزمالك – الكيت كات "، ومخطط افتتاحه في ديسمبر2021 ، والجزء الثاني بطول 6,6 كم من محطة الكيت كات حتى المحطة التبادلية عند محـور روض الفرج، وتشمل على 6 محطات[ محطة نفقية ( السودان ) وعدد 4 محطات علوية ( إمبابة - البوهي– القومية العربية –الطريق الدائري) ومحطة سطحية ( المحطة النهائية عند محور روض الفرج ) ] ومخطط افتتاحه في يونيو 2022 ، والجزء الثالث بطول7.1 كم من محطة الكيت كات حتي جامعة القاهـرة، ويشمل 5 محطـات [ 3محطات نفقية ( التوفيقية – وادي النيل – جامعة الدول ) ومحطة علوية ( جامعة القاهرة ) ومحطة سطحية ( بولاق الدكرور) ] ومخطط إفتتاحه في أبريل 2023.
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