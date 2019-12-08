وزير النقل: التكلفة الإجمالية للخط الثالث للمترو تبلغ 97 مليار جنيه









صرح المهندس كامل الوزير، وزير النقل، بأن تكلفة الخط الثالث للمترو تبلغ 97 مليار جنيه، مشيرا إلى أن هذا العام شهد العديد من الإنجازات لوزارة النقل في مجال مترو الأنفاق، حيث تم افتتاح محطات (هارون – الألف مسكن – نادي الشمس) بالمرحلة الرابعة في يونيو الماضي، تلاها افتتاح محطة هليوبوليس والتي تعد من أكبر المحطات النفقية في الشرق الأوسط في أكتوبر 2019، كما أنه من المخطط أن يتم افتتاح محطتي (النزهة – هشام بركات) بالجزء الثاني من المرحلة الرابعة قبل نهاية هذا العام، كما يجرى تنفيذ باقي المرحلة ليتم إفتتاحها في إبريل 2020.





وأكد، أن الخط الثالث لمترو الأنفاق يمثل حلقة الوصل بين الخط الأول، أقدم خطوط شبكة مترو الأنفاق، والذي يتبادل الخدمة معه في محطة ناصر، والخط الثاني الذي يتبادل الخدمة معه في محطتي العتبة وجامعة القاهرة، بالاضافة الى أنه يتبادل مع خط مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة في محطة الاستاد ومونوريل 6 أكتوبر، بمحطة بولاق الدكرور، كما أنه حلقة وصل مع القطار الكهربائي ( السلام العاصمة/ الإدارية ) في محطة عدلي منصور.