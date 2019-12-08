10 من 10 تزين موقعة برشلونة وريال مايوركا

اكتسح فريق برشلونة مساء أمس نظيره ريال مايوركا بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جرت على ملعب "كامب نو" ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني "الليجا".



المباراة التي أقيمت على ملعب "كامب نو" شهدت تألق الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة بإحرازه 3 أهداف "هاتريك".



وكشفت تقارير صحفية اليوم الأحد في إسبانيا عن تقييم لاعبي برشلونة عقب الفوز الكاسح أمس على ريال مايوركا، حيث احتل ميسي المركز الأول كأعلى نسبة تقييم بدرجة 10 من 10 درجات.



واحتل سيرجيو روبيرتو المركز الثاني في درجات التقييم بنسبة بـ9 درجات فيما جاء الثنائي لويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس في المركز الثالث بـ8 درجات.