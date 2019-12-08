محافظ القليوبية يتفقد مشروعات الخانكة.. ويوجه بدفع الأعمال (تفاصيل وصور)





ورافق المحافظ خلال الجولة، الدكتورة إيمان ريان، والدكتور سمير حماد، نائبي المحافظ، ورضوان الزياتي ومحمد مدينة عضوي مجلس النواب والعميد خالد كشك رئيس مدينة الخانكة، والمهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة المياه والصرف الصحي والمهندس خالد عبد العزيز رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحي والدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة وعربي عبد الحليم وكيل وزارة التموين والمهندس علاء عبد السلام وكيل وزارة الري بالقليوبية.



وبدأ المحافظ بتفقد محطة مياه سرياقوس العملاقة والتي تعمل بطاقة 145 ألف متر مكعب يوم ( 1600 لتر ثانية) وتعمل باحدث النظم.



وتعد من أكبر المحطات على مستوي الجمهورية، وتقع علي مساحة 12 فدان وتخدم حوالي مليون نسمة من قرى سرياقوس وسندوة وكفر حمزة والمنايل وعرب العيايدة والمنية والجبل الأصفر والقلج، حيث سيتم التشغيل التجريبي لها قريبا،مؤكدا أنه بعد التشغيل الرسمي سيتم حل مشكلة المياه بالمنطقة.



وتابع المحافظ جولته بتفقد كوبري أبو زعبل الجديد الجاري إنشائه على ترعة الإسماعيلية بتكلفة تجاوزت 100 مليون جنيه والذى تبلغ نسبه تنفيذه 99% مؤكدا انه بافتتاحه ستحدث إنفراجة مرورية كبيرة، وقد طالب الاهالى بانشاء طريق بديل لمدينة الخانكة وأبو زعبل للقضاء على التكدسات المرورية.



كما تفقد المحافظ مشروع سحارة بلبيس والبالغ عددها 5 بوابات كبيرة وتبلغ تكلفة المشروع100 مليون جنيه بتمويل من الجهاز التنفيذي للمياه والصرف الصحي بالقاهرة وتقوم بتنفيذها شركة المقاولون العرب، وذلك تحت إشراف الإدارة العامة لمشروعات الصرف بشرق الدلتا، وتتكون السحارة من ماسورة قطرها 3.200 متر بطول 245 م. ط للماسورة، لكي تستوعب صرف يصل إلى 4.1 مليون متر مكعب يوميًا، حيث تعمل السحارة على نقل مياه مصرف بلبيس، الى بحر البقر والذي يصب في بحيرة المنزلة من أسفل ترعة الإسماعيلية.



وأوضح محافظ القليوبية، أن الهدف من المشروع استيعاب كميات كبيرة من المياه المتزايدة بالمصرف بعد تهالك السحارة القديمة، وعدم استيعابها للتصرفات الواردة من محطات المعالجة بالجبل الأصفر وسرياقوس.



وتابع المحافظ الجولة بتفقد مشروع الإسكان الاجتماعي بالمدينة والمكون من 113 عمارة جارى الانتهاء منها و59 عمارة تم تسليمها بمنطقة عرب العليقات بالخانكة، اذ تم البدء في العمل بالمشروع فى عام 2013، وجاري الانتهاء من اعمال المرحلة الثانية به.



وخلال الجولة تفقد الهجان العمارات السكنية وطالب بسرعة الإنتهاء من تسليم باقي الوحدات السكنية وتسليم الموقع العام واللاند سكيب، مشددا على ضرورة تذليل أي عقبات تعترض تسليم المشروع، كما اطمأن على التشطيبات والدهانات ومطابقتها للمواصفات مطالبا بالحفاظ على الوحدات السكنية لحين تسليمها للمواطنين.



كما وجه المحافظ بإنشاء منطقة خدمات لإنشاء وحدة صحية ووحدة للشئون الاجتماعية والبريد والاسعاف ونقطه للشرطة ومدارس لجميع المراحل بالمنطقة.



كما قام الهجان بتفقد أكبر مشروع بالشرق الأوسط لصوامع الغلال والمقام على أرض مدينة الخانكة بتكلفة مالية تصل الي 300 مليون جنيه، حيث يعد هذا المشروع من أهم المشروعات المحورية القومية بالدولة المصرية، إذ تسع الطاقة التخزينية للمشروع 90 ألف طن قمح في موسم الحصاد( 18 خلية لتخزين الغلال وتستوعب الخلية الواحدة 5000طن قمح)



واستمع المحافظ إلى شرح مفصل عن منظومة العمل بالمشروع والتي تدار بأحدث تكنولوجيا تنقية الأقماح، والحفاظ عليها عن طريق غرفة مركزية تتحكم في المشروع بالكامل بحيث يهدف المشروع الى تخزين القمح بطريقة حديثة والاستغناء على الشون الترابية التي تكاد تتسبب في نسبة من الاهدار على مدار العام.



أيضًا تفقد المحافظ خلال جولته اليوم بمدينة الخانكة مستشفى الخانكة المركزي وذلك لدفع الأعمال والوقوف على نسب التنفيذ.



وقال الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة، إن المستشفى بلغ تكلفته 220 مليون جنيه ويتكون من 110 سرير إقامة وعيادات خارجية وصيدليات ومعمل تحاليل وغرف عمليات و22 جهاز غسيل كلوي، وجارٍ العمل على قدم وساق لتسليمه في القريب العاجل.



كما قام "الهجان" بجولة لأجنحة المستشفى وأعطى بعض التوجيهات والملاحظات على الأعمال، ووجه بتلافي تلك الملاحظات والعمل بالتوازي في توريد الأجهزة والمعدات الطبية، كما تم الانتهاء من مبنى العيادات الخارجية بالكامل.



كما تفقد محافظ القليوبية مسار المحور الجاري إنشاؤه ضمن الشبكة القومية للطرق (محور ترعة الطواريء) والذي يمر جزء منه بنطاق محافظة القليوبية بطول 3.5كم يبدا ب من طريق جسر السويس وحتى طريق مصر بلبيس الصحراوي بعرض 50 مترا، موجهًا بدفع الأعمال وسرعة الانتهاء منه في الموعد المحدد.



واختتم المحافظ الجولة بتفقد محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر والتي تعد واحدة من أكبر محطات المعالجة والتى تم افتتاحها على مراحل وتبلغ مساحتها حوالي 1500 فدان وتخدم 12 مليون نسمة وتعمل بطاقة 2.5 مليون متر مكعب في اليوم.



تفقد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، مشروعات مدينة الخانكة القومية الجاري إنشائها ضمن خطة الدولة للنهوض بالخدمات وتوفير حياة كريمة للمواطنين وبناء مصر الحديثة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.