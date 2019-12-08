Advertisements
Advertisements
Advertisements

شباب قرية اتريس يعقدون ندوة لمكافحة الإدمان

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 12:42 م
Advertisements
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
نظم مركز شباب قرية اتريس، ندوة عن مكافحة المخدرات والإدمان بين الشباب، بحضور كل من الدكتور عادل عبدالمهدى هندى الأستاذ بكلية الدعوة بجامعة الأزهر، والدكتورة إيمان الجنيدي أستاذ الصحة النفسية بكلية التمريض بالقاهرة، والدكتورة حنان الشاذلى الخبير النفسي فى معالجة الإدمان، والدكتور سامح الجارحي مدير إدارة منشأة القناطر الصحية شرق، والعمدة سعيد علوان ناصف عمدة قرية اتريس، والاستاذ احمد حسين ناصف رئيس مركز شباب اتريس  ولفيف من القيادات الشعبية باتريس والقرى المجاورة.

بدأت الندوة بتلاوة القرآن بصوت القارىء محمد عبدالمجيد ناصف، ثم رحب احمد حسين ناصف رئيس مركز شباب اتريس بالحضور، وتحدث الدكتور عادل هندي الاستاذ بكلية الدعوة بالأزهر، قائلا: "المخدرات حرام فى كل الأديان، فإن الأديان جاءت لتنظيم حياة البشر، والتي لابد وأن تكون هادفة لتعمير وتغيير الواقع للاحسن، والله جعلنا مستخلفين للحفاظ علي الدين والنفس والعقل والعرض والمال، وبالتالي حفظ العقل مهم جدا، والمخدرات مذهبة للعقل ومدمرة له وهى سبب كل شر وأساس كل الجرائم".

وأضاف الدكتور عادل هندي، أن التربية هى الأساس، مطالبا الأسر بتربية الاطفال على مراقبة الله عز وجل، وعدم تعظيم دور أبطال السينما الذين يتعاطون المخدرات، وعدم ترك الشباب فريسة للفراغ واصدقاء السوء.

ومن ناحيته، أعرب الدكتور سامح الجارحي مدير إدارة منشأة القناطر الصحية شرق، عن فخره بشباب اتريس، قائلا: "أنا فخور بشباب اتريس الذي بدأوا في تقويم بعض الأمور الخاطئة وعلى رأسها الإدمان".

وأشار "الجارحي"، إلى أن المخدرات سواء طبيعية أو صناعية تؤثر علي الجهاز العصبي والعقلي، واستخدامها يؤدى لبلادة للإنسان والإصابة بالسرطان في بعض الأحيان، وفقدان العقل والفصام والهلوسة والوهم وتقليل المناعه، وفى النهاية خلل في العقل ووظائف الجسم كلها، مشددا على أن المخدرات لها تأثير مدمر ليس علي المدمن فقط، بل على المجتمع كله.

وشرحت الدكتورة ايمان الجنيدي استاذ الصحة النفسية بكلية التمريض بالقاهرة، أساليب تعلم الإدمان بداية من التجربة، والتسلية، أو الاكتئاب أو السعادة، أو المشاكل النفسية، أو فقدان الرفيق الصالح، والشعور بالرجولة، ثم عرضت أساليب معرفة المدمن ومنها عدم الذهاب للمدرسة، وانخفاض الأداء، وانخفاض الوزن، وإهمال المظهر، والانعزال، وطلب الأموال بشكل مفاجئ، وبدء السرقة، موضحة أن الأشخاص الأكثر عرضة الإدمان هم من يجدون نماذج في العائلة، والتفكك الأسري والزملاء، ومن يعانون من الاكتئاب.

ومن جانبها عرضت الدكتورة حنان الشاذلى الخبير النفسي فى معالجة الإدمان، فيلم تسجيلي عن مخاطر الإدمان، وتجربة شاب تعرض للمخدرات وتاثرت حياته بشكل كبير، ثم تمت معالجته وعادت حياته الي طبيعتها.

ثم قدمت مسرحية حية عن أسرة بها مشاكل، وتعرض أحد أعضائها للادمان، وقامت بعمل حوار تفاعلي وأسئلة مع الحضور لتثبيت المعلومات عن الادمان ومخاطرة.

شارك فى تنظيم الندوة عدد كبير من شباب اتريس وعلى رأسهم احمد سعيد شاهين، وشباب منتدي اتريس محمد سعيد، ومصطفى مبروك، والكابتن احمد شوقي، كما تم تكريم عدد من الحضور، ورموز المنطقة لدورهم فى خدمة المجتمع.
Advertisements

أخبار تهمك

كريستيانو رونالدو يكشف سرا خطيرا عن ريال مدريد

منذ ساعتين و 17 دقيقة

«يلا شوت MATCHDAY» مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط beIN سبورت

منذ حوالي 16 ساعة

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي بث مباشر manchester united vs manchester city live match watch online

منذ حوالي 19 ساعة

صفقة الأهلي الجديدة

منذ ساعتين و 51 دقيقة

"كورة لايف" TODAY BARCA مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر FILGOAL رابط ماتش البرسا PLUS NOW بدون تقطيع شووت

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. فايلر يصدم 4 نجوم من كبار الأهلي

منذ ساعتين و 31 دقيقة

مشاهدة مباراة السعودية اليوم| بث مباشر السعودية ضد البحرين في نهائي كأس الخليج 24| يلا شوت مشاهدة مباراة السعودية Alkass

الآن

هجوم ساخن على برشلونة رغم الفوز على مايوركا

منذ ساعة و 14 دقيقة

مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر مجانًا على Time Sport تايم سبورت.. شاهد مباراة الزمالك بث مباشر مجانًا live hd

منذ حوالي 18 ساعة

LIVE| «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعودية KSA

الآن

يلا شوت MATCH saudi مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش السعودية FINAL

الآن

«يلا شوت» Manchester مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي

منذ حوالي 18 ساعة

مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر مجانًا اليوم Saudi vs Bahrain Final Match

الآن

رابط بين سبورت YOUTUBE مشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY رابط ماتش الزمالك timesport

منذ حوالي 16 ساعة

«يلا شوت» TIME LIVEمشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشرKORA LIVE كورة جول رابط ماتش الزمالك جودة متعددة اليوم bein

منذ حوالي 17 ساعة

يلا شوت live| مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر livehd7 كورة جول رابط ماتش السعودية بدون تقطيع جودة متعددة hd

الآن
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:30 م

LIVE| «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعودية KSA

مشاهدة مباراة السعودية اليوم| بث مباشر السعودية ضد البحرين في نهائي كأس الخليج 24| يلا شوت مشاهدة مباراة السعودية Alkass

06:24 م

«يلا شوت» TIME LIVEمشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشرKORA LIVE كورة جول رابط ماتش الزمالك جودة متعددة اليوم bein

08:26 م

يلا شوت live| مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر livehd7 كورة جول رابط ماتش السعودية بدون تقطيع جودة متعددة hd

06:08 م

«يلا شوت» Manchester مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي

07:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status