الأهلي يحدد مواقف لطفي ومعلول وصالح جمعة

خاض علي معلول وعلي لطفي وصالح جمعة لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات بدنية خفيفة في الجيم على هامش مران الفريق الجماعي صباح اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.





وحرص الثنائي لطفي ومعلول على خوض تدريبات الجري حول الملعب على هامش مران الفريق صباح اليوم الأحد.





ويعاني علي معلول من الإصابة بشد في العضلة الضامة، في حين يشكو علي لطفي حارس المرمى من الإجهاد الخفيف في العضلة الخلفية، ويعاني صالح جمعة من الإصابة في العضلة الضامة.





ويستأنف الأهلي تدريباته استعدادا للمرحلة المقبلة التي تشهد خوض مباراة وادي دجلة المقرر لها مساء الأربعاء المقبل في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع السابع بمسابقة الدوري الممتاز.