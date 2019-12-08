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اسعار اللحوم اليوم السبت 8-12-2019 في الاسواق المحلية.. الاسعار تواصل استقرارها
الأحد 08/ديسمبر/2019 - 12:06 م
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اسعار اللحوم اليوم
واصلت اسعار اللحوم اليوم في السوق المحلى حالة من الاستقرار خلال تعاملات الفترة الحالية، شهدت أسعار اللحوم استقرار ملحوظًا في الاسواق المحلية خلال تعاملات الفترة الماضية حيث وصل سعر كيلو اللحم الكندوز الى نحو 130 جنيها لتبدأ من 110 جنيها، وننشر فيما يلي اخر تحديثات اسعار اللحوم اليوم وجاءت الاسعار على النحو التالي:
اسباب استقرار اسعار اللحوم اليوم
وتعود حالة الاستقرار التي تشهدها اللحوم الى كثرة المعروض في استقرار الطلب حيث ارتفعت واردات اللحوم المجمدة خلال يناير 2019 بنسبة 12.7% لتسجل 136.639 مليون دولار في مقابل 121.236 مليون دولار خلال العام الماضي، مما تسبب في استقرار الأسعار بل وانخفاضها في أوقات كثيرة.
اسعار اللحوم اليوم في السوق المحلى
سجل متوسط سعر كيلو البتلو عند 180 جنيها، بينما سجل متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز نحو 110 جنيهات، وسجل متوسط سعر اللحم الجاموسي 80 إلى 130 جنيه، كما سجل متوسط سعر الكبدة المجمدة 30، وسجل سعر الكبدة البلدي 100 جنيه، وسجل سعر كيلو اللحم الجملى بين 90 – 110 جنيها.
اسعار اللحوم اليوم
انخفاض اسعار اللحوم في الاسواق المحلية اليوم
شهدت اسعار اللحوم المستوردة تراجعات كبيرة في المجمعات الاستهلاكية خلال تعاملات الفترة القليلة الماضية خاصة بعد قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية في اطار توجيهات الرئيس السيسي بتخفيض اسعار السلع في الاسواق ، فيما اعلنت الوزارة تشديد الرقابة على الاسواق المحلية للحصر على وصول الاسعار للمواطن بما اقرته الوزارة، وجاءت الاسعار في المجمعات بعد تخفيضها الى نحو:
سجل متوسط سعر كيلو سعر اللحم البرازيلي 75 إلى 85 جنيه
سجل متوسط سعر اللحم السوداني 75 جنيه
سجل متوسط سعر اللحم الهندي 75 جنيه
سجل متوسط سعر كيلو الضأن المستورد 60 إلى 80 جنيه
سجل سعر كيلو اللحم البفتيك نحو 150 جنيها .
ومن المتوقع ان تواصل اسعار اللحوم في الاسواق استقرارها خلال الفترة المقبلة في ظل كثرة المعروض من اللسهخ واستقرار معدلات الطلب خاصة مع تراجع اسعار الدواجن والاسماك ايضا في الاسواق الأمر الذي ساهم في انخفاض معدلات التضخم عن شهر اكتوبر الماضي.
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