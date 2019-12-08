اسعار اللحوم اليوم السبت 8-12-2019 في الاسواق المحلية.. الاسعار تواصل استقرارها

اسعار اللحوم اليوم





واصلت اسعار اللحوم اليوم في السوق المحلى حالة من الاستقرار خلال تعاملات الفترة الحالية، شهدت أسعار اللحوم استقرار ملحوظًا في الاسواق المحلية خلال تعاملات الفترة الماضية حيث وصل سعر كيلو اللحم الكندوز الى نحو 130 جنيها لتبدأ من 110 جنيها، وننشر فيما يلي اخر تحديثات اسعار اللحوم اليوم وجاءت الاسعار على النحو التالي:





اسباب استقرار اسعار اللحوم اليوم

وتعود حالة الاستقرار التي تشهدها اللحوم الى كثرة المعروض في استقرار الطلب حيث ارتفعت واردات اللحوم المجمدة خلال يناير 2019 بنسبة 12.7% لتسجل 136.639 مليون دولار في مقابل 121.236 مليون دولار خلال العام الماضي، مما تسبب في استقرار الأسعار بل وانخفاضها في أوقات كثيرة.





اسعار اللحوم اليوم في السوق المحلى





سجل متوسط سعر كيلو البتلو عند 180 جنيها، بينما سجل متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز نحو 110 جنيهات، و سجل متوسط سعر اللحم الجاموسي 80 إلى 130 جنيه، كما سجل متوسط سعر الكبدة المجمدة 30، و سجل سعر الكبدة البلدي 100 جنيه، و سجل سعر كيلو اللحم الجملى بين 90 – 110 جنيها.



