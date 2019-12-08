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اسعار الذهب اليوم الأحد 8-12-2019 في المغرب

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 12:01 م
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اسعار الذهب في المغرب
اسعار الذهب في المغرب
محمد المسلمي
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استقرات اسعار الذهب في لبنان خلال تعاملات اليوم الأحد 8-12-2019 مقارنة بأسعار امس ويعرض لكم “الفجر “، اليوم اسعار الذهب في المغرب والبورصات العالمية الوطنية الدرهم المغربي وأيضا الدولار الأمريكي.

 اسعار الذهب اليوم الأحد 8-12-2019 في المغرب

 وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"،339.85  بـ درهم مغربي  ، والذهب "عيار21"، 396.49  بـ درهم مغربي  ، وسعر "عيار 24" 453.12  بـ درهم مغربي .

 وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 226.56  بـ درهم مغربي  للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .

 اسعار الذهب اليوم الأحد 8-12-2019 في المغرب

اسعار الذهب اليوم الأحد  8-12-2019 في المغرب بـ بـ درهم مغربي  والدولار

 

سعر الذهب بـ دولار أمريكي

سعر الذهب بـ درهم مغربي

عيار الذهب

47.43$

453.12

اسعار الذهب عيار 24

43.48$

415.37

سعر الذهب عيار 22

41.50$

396.49

اسعار الذهب عيار 21

35.57$

339.85

اسعار الذهب عيار 18

27.67$

264.32

سعر الذهب عيار 14

23.71$

226.56

سعر الذهب عيار 12

1.475$

14.092

اسعار أوقية الذهب

332.00$

3.172

اسعار جنيه الذهب

47.428$

453.122

اسعار كيلو الذهب

 

 

 

 

 

 

 

  اسعار الذهب اليوم الأحد 8-12-2019 في المغرب

ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في المغرب في الأيام السابقة في السوق المغربي .

تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في المغرب


اليوم

عيار 14

عيار 18

عيار 21

عيار 24

7 ديسمبر

264.22

340.22

396.92

453.62

6 ديسمبر

264.93

340.62

397.40

454.16

5 ديسمبر

266.80

343.03

400.20

457.36

4 ديسمبر

266.24

342.31

399.36

456.40

3 ديسمبر

266.56

342.73

399.85

456.96
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