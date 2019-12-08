استقرات اسعار الذهب في لبنان خلال تعاملات اليوم الأحد 8-12-2019 مقارنة بأسعار امس ويعرض لكم “الفجر “، اليوم اسعار الذهب في المغرب والبورصات العالمية الوطنية الدرهم المغربي وأيضا الدولار الأمريكي.

اسعار الذهب اليوم الأحد 8-12-2019 في المغرب

وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"،339.85 بـ درهم مغربي ، والذهب "عيار21"، 396.49 بـ درهم مغربي ، وسعر "عيار 24" 453.12 بـ درهم مغربي .

وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 226.56 بـ درهم مغربي للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .

اسعار الذهب اليوم الأحد 8-12-2019 في المغرب

اسعار الذهب اليوم الأحد 8-12-2019 في المغرب بـ بـ درهم مغربي والدولار

سعر الذهب بـ دولار أمريكي سعر الذهب بـ درهم مغربي عيار الذهب 47.43$ 453.12 اسعار الذهب عيار 24 43.48$ 415.37 سعر الذهب عيار 22 41.50$ 396.49 اسعار الذهب عيار 21 35.57$ 339.85 اسعار الذهب عيار 18 27.67$ 264.32 سعر الذهب عيار 14 23.71$ 226.56 سعر الذهب عيار 12 1.475$ 14.092 اسعار أوقية الذهب 332.00$ 3.172 اسعار جنيه الذهب 47.428$ 453.122 اسعار كيلو الذهب

اسعار الذهب اليوم الأحد 8-12-2019 في المغرب

ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في المغرب في الأيام السابقة في السوق المغربي .

تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في المغرب



