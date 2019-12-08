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تشكيل السعودية المتوقع ضد البحرين في نهائي كأس الخليج 24

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 12:20 م
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رينارد
رينارد
علي نبوي
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استقر الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام البحرين في نهائي كأس الخليج العربي.

ويواجه منتخب السعودية في السادسة من مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة نظيره البحريني في نهائي كأس الخليج الحربي في نخسته الـ24.

تشكيل السعودية المتوقع ضد البحرين

حارس المرمى: فواز القرني

خط الدفاع: ياسر الشهراني – زياد تمبكتي – محمد الخبراني – سلطان الغنام.

خط الوسط: سلمان الفرج – عبدالله عطيف - محمد كنو

خط الهجوم: عبدالله الحمدان – سالم الدوسري – نواف العابد

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