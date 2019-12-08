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"الجمعة البيضاء".. قبلة الحياة لترويج صناعات دمياط

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 10:57 ص
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بوابة الفجر
هند الشيال
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بدأ رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الترويج لفاعليات "الجمعة البيضاء" بدمياط ( Damietta white friday ) وهو الحدث الذي يبدأ في النصف الثاني من ديسمبر وحتى الجمعة الأولى من يناير ٢٠٢٠ والذي يستهدف الترويج لمنتجات الأثاث الدمياطي من خلال العديد من الخصومات والعروض التي ستقدمها المعارض المشتركة بالحدث بالإضافة إلى خصومات أخرى في قطاعات الخدمات مثل المطاعم والفنادق والحلويات الأمر الذي يستهدف إنعاش سوق الأثاث بدمياط خاصه والسوق التجاري عامه. 

وصرحت المحافظ إنه سيتم توفير كافة سبل الدعم لإنجاح الفاعلية.

ومن جانبه قال سلامة الجحر، أحد مؤسسي المبادرة، إن المبادرة تسعى للنهوض بالمنتج الدمياطي، وفتح آفاق تصديرية جديدة تلبي احتياجات السوق العالمي، حيث إن حملة الترويج الخارجية سوف تبدأ قبل الحدث بقرابة ١٠ أيام وتزيد تدريجيًا.

وأضاف الجحر، أننا نستهدف أن العميل يعود ويضع دمياط كأهم البدائل لشراء الأثاث، وتغيير ثقافة غلق المعارض يوم الجمعة فمعظم المصريين إجازتهم الجمعة وهو أنسب يوما لهم جميعًا لشراء أثاث من دمياط، وتغيير أسلوب التعامل مع العملاء بأسعار مبالغ فيها دون وعي أو حساب تكلفة أو تسعير منطقي وذلك بالتعود على تثبيت الأسعار ونسب الخصم، والبدء في تنفيذ خطوات عملية نحو القضاء على ظاهرة السماسرة.

وكما يستهدف البدء في تطبيق فكرة التسويق الجماعي والترويج لبلد كاملة هي الأهم في صناعة الأثاث في مصر بعد أن ظهرت أجيال لا تعرف عنها شيء، وتحسين في سياسة التعامل مع العملاء حيث إن هناك خط ساخن بالغرفة لاستقبال الشكاوى من العملاء وهذا سيجعل الجميع حريصون على التعامل بشكل راقي.

وهناك أربع مستويات للرعاية بأسعار مختلفة تبدأ من الراعي البلاتيني ثم الذهبي ثم الفضي ثم البرونزي، والفرق بين المشتركين والرعاه على اختلافهم هيكون في حجم اللوجو الخاص بالمعرض على كل الإعلانات.

وكما تم فتح الاشتراك لمجموعه محدودة من المطاعم عددها ٤ أو ٥ مطاعم فقط، والاشتراك لمحال الحلويات نفس العدد تقريبًا، وتم فتح الاشتراك للفنادق بنفس العدد تقريبًا.
"الجمعة البيضاء".. قبلة الحياة لترويج صناعات دمياط
"الجمعة البيضاء".. قبلة الحياة لترويج صناعات دمياط
"الجمعة البيضاء".. قبلة الحياة لترويج صناعات دمياط
"الجمعة البيضاء".. قبلة الحياة لترويج صناعات دمياط
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