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صدمة كريستيانو رونالدو

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 11:02 ص
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رونالدو
رونالدو
الفجر الرياضي
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يشعر كريستيانو رونالدو نجم فريق فريق يوفنتوس الإيطالي أنه ارتكب خطأ كبيرًا حينما رحل عن ريال مدريد الإسباني بعد رفض فلورينتينو بيريز رئيس النادي طلبه بزيادة راتبه.

 

واعترف رونالدو أمام بعض زملائه السابقين أنه يشعر فعلا بالندم على رحيله عن صفوف ريال مدريد، وانضمامه إلى "السيدة العجوز" في 2018.

 

ويواجه رونالدو سيلا من الانتقادات هذا الموسم بسبب أدائه غير الثابت، وهو ما جعله يدرك أن الدوري الإيطالي ليس بقيمة أبدا نظيره الإسباني الذي قاده إلى الفوز بأربع كرات ذهبية.

 

وذكرت صحيفة "إيه بي سي" الإسبانية، فإن هذا السبب وراء شعور البرتغالي بالندم على قراره بالرحيل إلى إيطاليا في صفقة قدرت قيمتها بأكثر من مليون يورو وذلك رغم أنه فاز مع يوفنتوس بلقب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز "الكالتشيو"، وكأس السوبر الإيطالي في أول موسم له مع الفريق.

 

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نادي ريال مدريد كريستيانو رونالدو ريال مدريد رونالدو اخبار الرياضة

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