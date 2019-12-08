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عبد الرحمن زياد: أطلقنا "التطوع مستقبلنا" للتوعية بخطورة الإدمان

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 10:42 ص
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عبد الرحمن زياد
عبد الرحمن زياد
هدى عبدالرازق
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قال عبد الرحمن زياد، رئيس وحدة التدريب والتأهيل بصندوق علاج ومكافحة الإدمان بالقاهرة، إنهم يعملون على توجيه الشباب على استغلال قوتهم وطاقاتهم في شيىء يفيدهم، بدلا من التوجه للإدمان وتدمير صحتهم.

وأشارت "زياد"، خلال حوارها ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر قناة النيل للأخبار، اليوم الأحد، إلى أنهم أطلقوا مبادرة "التطوع مستقبلنا" بمناسبة اليوم العالمي العالمي للتطوع، حيث تستهدف تلك المبادرة توعية المجتمع بخطورة الإدمان، وأنهم يمكنهم مساعدة غيرهم في الإقلاع عن الإدمان.

وأوضح أن المبادرة أطلقت بجامعة القاهرة، للوصول إلى أكبر قدر من الشباب، خاصة وأنهم يستهدفون الشباب بدرجة أولى كونهم قد يكونوا مروا بتجربة إدمان، أو يعرفون شخص مر بهذه التجربة، لافتًا إلى أنهم لا يقدمون فقط توعية للطلاب، بل هناك دورات تدريبية، وفعاليات.
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