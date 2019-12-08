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5 عادات صادمة تُعجل ظهور التجاعيد

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 10:40 ص
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بوابة الفجر
منار طارق
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صحيح أن التجاعيد ترتبط بالشيخوخة. ومع ذلك، هناك أشياء تسرع ظهور التجاعيد على وجه الشخص الذي تحتاج إلى تجنبه. فيما يلي العادات التي يجب تجنبها من أجل إبطاء معدل تطور التجاعيد على وجهك:

1. الماكياج
معظم النساء لا يمكنهم مغادرة المنزل قبل وضع المكياج. اصبح المكياج شئ لا يمكنهم الاستغناء عنه. ومع ذلك، ليس صحيحًا أن تضعي الكثير من المكياج على وجهك. اذا كان يجب عليك وضع مكياج، فعليك بالاعتدال.

2. غسل الوجه
يوصى بغسل وجهك يوميًا. ومع ذلك، فان غسل وجهك بصفة دائمة غير مستحسن. عندما تغسل وجهك عدة مرات في اليوم، فأنت ترغب في تجفيف البشرة، مما يتسبب في ظهور التجاعيد.

3. مضغ العلكة
هل تحب مضغ العلكة؟ سيجعلك مضغ الكثير من العلك تبدو أكبر سنًا. يجعل مضغ العلكة عضلات الوجه ضعيفة وبالتالي تؤدي إلى ظهور تجاعيد لا نهاية لها على وجهك.

4. وضع النوم
لا يدرك كثير من الناس أن أوضاع نومهم قد تؤثر على مظهرهم. من المستحسن أن تنام على ظهرك إذا كنت لا تريد ظهور التجاعيد على وجهك.

5. شرب الكثير من الصودا
هل تحب الصودا؟ هل تعلم أنها ليست جيدة لبشرتك؟ الأشخاص الذين يشربون الصودا بشكل منتظم هم أكثر عرضة لظهور التجاعيد على وجوههم من أولئك الذين لايشربونها. قم بتنظيم كمية الصودا التي تتناولها لتجنب الوجه المتجعد.
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عادات تُعجل ظهور التجاعيد الحفاظ علي البشرة ابطاء ظهور التجاعيد

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