اسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 8-12-2019.. الاسعار تستقر بعد ارتفاعات أمس

انخفاض اسعار الذهب العالمي

تراجع أسعار الذهب في التعاملات اليوم، جاء عقب انخفاض ملحوظ لأسعار الذهب عالميا بنسبة 0.36 %، حيث هبطت أوقية الذهب من 1472 إلي 1460 دولار، وذلك بعد أن أن تحركت الصين لإلغاء رسوم جمركية على بعض السلع الأميركية، حيث هبطت أسعار الذهب 1% أمس الجمعة بعد بيانات قوية للوظائف في أمريكا جددت الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يتريث بشأن أسعار الفائدة وعززت الطلب على الأصول العالية المخاطر، و هبطت اسعار الذهب العالمية إلى 1,466.55 دولار للأوقية، بانخفاض وصل لـ 1.14%، حيث تخلى الذهب عن مكاسبه التي جناها خلال أسبوع، على خلفية بيانات أمريكية قوية، كما تراجعت حدة توترات الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.





وكانت وزارة المالية الصينية أعلنت إن رسوما على واردات للحم الخنزير وفول الصويا القادمة من الولايات المتحدة ستُلغى، مما يشير إلى تحرك إيجابي لخفض التصعيد في الحرب التجارية قبيل رسوم جمركية أميركية ستسري على سلع صينية اعتبارا من 15 ديسمبر.





وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 1459.36 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1615 بتوقيت جرينتش، وهبطت العقود الأمريكية للذهب 1.3% الى 1463.9 دولار للأوقية.



