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اسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 8-12-2019.. الاسعار تستقر بعد ارتفاعات أمس

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 10:26 ص
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سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر
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اسعار الذهب اليوم 

حافظت اسعار الذهب اليوم على استقرارها في السوق المحلى خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد 8-12-2019، وذلك بعد انخفاض اسعار الذهب في السوق المحلى بقيمة 6 جنيهات في الجرام ليسجل سعر الجرام الواحد نحو 658 جنيها، تزامنا مع الانخ وننشر فيما يلي اخر تحديثات اسعار الذهب اليوم في مصر وجاءت على النحو التالي:

 سعر الذهب اليوم في مصر 
سجل جرام الذهب عيار 18 سجل 564 جنيها للجرام
سجل جرام الذهب عيار 21 سجل 658 جنيها للجرام
سجل جرام الذهب عيار 24 سجل 752 جنيها للجرام
سجل الجنيه الذهب 5264 جنيها.
بلغت أوقية الذهب 1460 دولارا

اسعار الذهب في سوق الصاغة خلال تعاملات امس

وسجلت اسعار الذهب امس قبل التحركات الطارئة عليها، حيث سجل  سعر الذهب اليوم عيار 21  نحو 663 جنيه للجرام،بينما سجل سعر الذهب اليوم عيار 18 نحو 568 جنيه للجرام، وسجل سعر الذهب اليوم عيار 24 نحو 757 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب  بلغ 5298 جنيه للجرام.

سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر

 انخفاض اسعار الذهب العالمي
تراجع أسعار الذهب في التعاملات اليوم، جاء عقب انخفاض ملحوظ لأسعار الذهب عالميا بنسبة 0.36 %، حيث هبطت أوقية الذهب من 1472 إلي 1460 دولار، وذلك بعد أن أن تحركت الصين لإلغاء رسوم جمركية على بعض السلع الأميركية، حيث هبطت أسعار الذهب 1% أمس الجمعة بعد بيانات قوية للوظائف في أمريكا جددت الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يتريث بشأن أسعار الفائدة وعززت الطلب على الأصول العالية المخاطر، وهبطت اسعار الذهب العالمية إلى 1,466.55 دولار للأوقية، بانخفاض وصل لـ 1.14%، حيث تخلى الذهب عن مكاسبه التي جناها خلال أسبوع، على خلفية بيانات أمريكية قوية، كما تراجعت حدة توترات الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وكانت وزارة المالية الصينية أعلنت إن رسوما على واردات للحم الخنزير وفول الصويا القادمة من الولايات المتحدة ستُلغى، مما يشير إلى تحرك إيجابي لخفض التصعيد في الحرب التجارية قبيل رسوم جمركية أميركية ستسري على سلع صينية اعتبارا من 15 ديسمبر.


وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 1459.36 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1615 بتوقيت جرينتش، وهبطت العقود الأمريكية للذهب 1.3% الى 1463.9 دولار للأوقية.



 
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