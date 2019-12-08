Advertisements
Advertisements
Advertisements

مُعجب يتحرش بفنانة شهيرة داخل المطار.. وهذا رد فعلها (فيديو)

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 10:14 ص
Advertisements
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
الفجر الفني
Advertisements
عادة ما تتعرض الفنانات لمضايقات وسخافات من قبل المعجبين الذين يطاردوهن في الأماكن العامة من أجل التقاط صورة تذكارية معهن، وهذا ما اشتكت منه وروته العشرات من الفنانات اللاتي تعرضن فعليا للتحرش من قبل معجبين، وهو الأمر الذي يجعلهن يتنكرن أو يهربن من كاميرات تصوير المعجبين.

أخر ضحايا تحرض المعجبين بالفنانات، هي الفنانة الهندية سارة علي خان، حيث انتشر لها فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه داخل المطار ويلاحقها العشرات من المعجبين من أجل لاتقاط صورة تذكارية معها، ولكن ظهر في الفيديو أحد المعجبين وهو يحاول التقرب منها ولمس جسدها، وهو الأمر الذي أزعجها وجعلها تبتعد عنه، محافظة على هدوئها، واكتفت فقط بالسير مسرعة.

ونذكر أن سارة علي خان، هي ابنة الممثل الهندي الكبير علي خان، وتعيش حاليا حالة من النشاط الفني حيث انتهت من  تصوير فيلم "امتياز على" فضلا عن فيلم  "كارتيك".



Advertisements

الكلمات المفتاحية

سارة علي خان تحرش التحرش بسارة علي خان

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر مجانًا على Time Sport تايم سبورت.. شاهد مباراة الزمالك بث مباشر مجانًا live hd

منذ حوالي 16 ساعة

رابط بين سبورت YOUTUBE مشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY رابط ماتش الزمالك timesport

منذ حوالي 14 ساعة

يلا شوت MATCH saudi مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش السعودية FINAL

الآن

LIVE| «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعودية KSA

الآن

برشلونة يحسم أولى صفقاته الشتوية

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة الأهلي الجديدة

منذ ساعة الا ربع

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي بث مباشر manchester united vs manchester city live match watch online

منذ حوالي 17 ساعة

"كورة لايف" TODAY BARCA مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر FILGOAL رابط ماتش البرسا PLUS NOW بدون تقطيع شووت

منذ حوالي 13 ساعة

مشاهدة مباراة السعودية اليوم| بث مباشر السعودية ضد البحرين في نهائي كأس الخليج 24| يلا شوت مشاهدة مباراة السعودية Alkass

الآن

«يلا شوت MATCHDAY» مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط beIN سبورت

منذ حوالي 14 ساعة

مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر مجانًا اليوم Saudi vs Bahrain Final Match

الآن

يلا شوت live| مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر livehd7 كورة جول رابط ماتش السعودية بدون تقطيع جودة متعددة hd

الآن

«يلا شوت» Manchester مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي

منذ حوالي 16 ساعة

«يلا شوت» TIME LIVEمشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشرKORA LIVE كورة جول رابط ماتش الزمالك جودة متعددة اليوم bein

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. فايلر يصدم 4 نجوم من كبار الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر اليوم السبت 7 / 12 / 2019 في الدوري الإسباني live messi

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

محام يهاجم فتاة التجمع التي تعرضت للتحرش: "عملت جريمة"

بهذه الكلمات تحدثت هيفاء وهبي عن واقعة متحرش التجمع الخامس

إيناس النجار تتألق بالأحمر في الكريسماس

معجب يجبر ممثلة تركية على مغادرة منزلها بسبب ما يفعله باستمرار!

سائق تاكسي يتحرش بفنانة تونسية.. والأخيرة: بيصورني فيديو

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:30 م

LIVE| «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعودية KSA

مشاهدة مباراة السعودية اليوم| بث مباشر السعودية ضد البحرين في نهائي كأس الخليج 24| يلا شوت مشاهدة مباراة السعودية Alkass

06:24 م

«يلا شوت» TIME LIVEمشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشرKORA LIVE كورة جول رابط ماتش الزمالك جودة متعددة اليوم bein

08:26 م

يلا شوت live| مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر livehd7 كورة جول رابط ماتش السعودية بدون تقطيع جودة متعددة hd

06:08 م

مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر مجانًا اليوم Saudi vs Bahrain Final Match

06:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status