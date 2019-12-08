مُعجب يتحرش بفنانة شهيرة داخل المطار.. وهذا رد فعلها (فيديو)





أخر ضحايا تحرض المعجبين بالفنانات، هي الفنانة الهندية سارة علي خان، حيث انتشر لها فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه داخل المطار ويلاحقها العشرات من المعجبين من أجل لاتقاط صورة تذكارية معها، ولكن ظهر في الفيديو أحد المعجبين وهو يحاول التقرب منها ولمس جسدها، وهو الأمر الذي أزعجها وجعلها تبتعد عنه، محافظة على هدوئها، واكتفت فقط بالسير مسرعة.





ونذكر أن سارة علي خان، هي ابنة الممثل الهندي الكبير علي خان، وتعيش حاليا حالة من النشاط الفني حيث انتهت من تصوير فيلم "امتياز على" فضلا عن فيلم "كارتيك".













عادة ما تتعرض الفنانات لمضايقات وسخافات من قبل المعجبين الذين يطاردوهن في الأماكن العامة من أجل التقاط صورة تذكارية معهن، وهذا ما اشتكت منه وروته العشرات من الفنانات اللاتي تعرضن فعليا للتحرش من قبل معجبين، وهو الأمر الذي يجعلهن يتنكرن أو يهربن من كاميرات تصوير المعجبين.